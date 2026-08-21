Android Auto 17.4 rozwiązuje poważny problem. Kierowcy byli wściekli

W skrócie Google udostępniło aktualizację Android Auto do wersji 17.4, która eliminuje uporczywe błędy związane z przerywaniem połączenia telefonu z systemem samochodu.

Problemy występowały w wersjach 17.2 oraz 17.3, dotyczyły zarówno połączeń przewodowych, jak i bezprzewodowych, a zgłaszali je głównie posiadacze smartfonów Pixel i Samsung.

Dodatkowo rozwiązano problem zrywanych połączeń w autach grupy Volkswagen poprzez aktualizację firmware jednostek multimedialnych, którą należy pobrać od producenta.

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Android Auto to platforma, bez której wielu kierowców nie wyobraża sobie jazdy samochodem. Wszystko jest pięknie do momentu, gdy wszystkie działa jak należy. Tymczasem w ostatnim czasie pojawiły się bardzo dokuczliwe problemy. Google znalazło przyczynę i rozpoczęło udostępniać poprawkę.

Aktualizacja Android Auto 17.4 rozwiązuje problemy z połączeniami

Google rozpoczęło udostępniać aktualizację platformy Android Auto z numerkiem 17.4. W najnowszym wydaniu oprogramowania nie znajdziemy nowości, ale wprowadzono poprawkę błędu, na który kierowcy skarżyli się w ostatnich tygodniach.

Wspomniane problemy z Android Auto rozpoczęły się od wersji z numerkiem 17.2 (i występowały też w wydaniu 17.3). Użytkownicy wybranych modeli telefonów oraz systemów zintegrowanych w samochodach skarżyli się na zrywanie połączenia. Błędy występowały zarówno w przypadku połączeń z użyciem kabla, jak i drogą bezprzewodową.

Problemy objawiały się cyklicznym zrywaniem połączeń co kilka minut i dotychczas nie można było nic z tym zrobić. Na szczęście Google zidentyfikowało przyczynę i opracowało stosowną poprawkę, która teraz jest udostępniana wraz z aktualizacją Android Auto 17.4.

Błędy były zgłaszane m.in. przez użytkowników smartfonów Google Pixel oraz marki Samsung, aczkolwiek nie dotyczyły wszystkich jednostek.

Google rozwiązuje inne problemy z Android Auto

Przy okazji Google poinformowało o rozwiązaniu innego problemu z Android Auto oraz zrywaniem połączeń. Bezpośrednią przyczyną tych błędów z platformą były jednostki montowane w samochodach. Dotyczyło to m.in. systemów z aut grupy Volkswagen Group, w tym marek Skoda, Volkswagen oraz SEAT. W szczególności w połączeniu z telefonami z rodziny Google Pixel 10.

Rozwiązanie jest już dostępne, ale wymaga aktualizacji firmware systemów montowanych w samochodach. Dlatego stosownych uaktualnień należy szukać na stronach producentów samochodów.

Android Auto to bardzo popularna platforma wśród kierowców, także na polskich drogach. W tym roku Google zapowiedziało dla niej różne nowości, w tym jeszcze większą integrację ze sztuczną inteligencją Gemini, lepsze Mapy Google czy wsparcie dla widżetów.



