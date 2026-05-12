Tegoroczna edycja Android Show przyniosła zapowiedź mnóstwa nowości. Google ujawniło plany związane z laptopami Googlebook, zaprezentowało Gemini Intelligence czy nowe funkcje AI dla mobilnej wersji przeglądarki Chrome. Przed nami premiera systemu Android 17, w którym również znajdzie się wiele nowości.

System Android 17 z emoji 3D i Google ułatwia przejście z iPhone'a

Google zaprezentowało nowe emoji 3D, które pozwolą wyrażać własne emocje i nie tylko. Aktualizacja wprowadza odświeżone obrazki, które prezentują się znacznie lepiej od tych dotychczasowych. Trójwymiarowe emotki w pierwszej kolejności trafią do smartfonów Google Pixel i ma to nastąpić pod koniec roku, a więc najpewniej z uaktualnieniem Android 17 QPR1.

Firma nawiązała także współpracę z Apple, co ułatwi przejście z iPhone'ów na telefony z Androidem i odwrotnie. To proces, który jeszcze nigdy nie był tak prosty. Użytkownicy różnych ekosystemów będą mogli łatwo transferować nie tylko pliki, ale też dane z eSIM, ustawienia ekranu czy hasła. W pierwszej kolejności z nowego narzędzia skorzystają właściciele telefonów Google Pixel i marki Samsung.

Google planuje również rozszerzyć dostępność wsparcia dla AirDrop o kolejne urządzenia różnych partnerów. Po Pixelach i Samsungach będą to m.in. telefony marek Honor, Xiaomi, Oppo, OnePlus czy Vivo. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku.

Android 17 z nowym narzędziem dla filmów i jest coś dla fanów Instagrama

Kolejną z nowości w systemie Android 17 jest nowe narzędzie do nagrywania filmów. Pozwala jednocześnie zarejestrować użytkownika oraz to, co jest widoczne na ekranie. W ten sposób tworzenie tego typu wideo jest jeszcze prostsze niż dotychczas. W pierwszej kolejności z funkcji skorzystają użytkownicy Pixeli i będzie ona dostępna latem.

Google pochwaliło się także współpracą nawiązaną z firmą Meta, co pozwoliło na opracowanie nowych funkcji, które docenią użytkownicy aplikacji Instagram. Są to:

nagrywanie i odtwarzanie w trybie Ultra HDR

wbudowana stabilizacja wideo

integracja z trybem nocnym

Ponadto Instagram na Androida dostaje nowe narzędzia do edycji, które są unikalne dla platformy w systemie Google. Są to m.in. funkcje z zakresu skalowania obrazów i filmów z użyciem AI czy separacji dźwięku.

