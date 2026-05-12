Android staje się jeszcze lepszy. Google prezentuje liczne nowości
Android 17 zostanie udostępniony za kilka tygodni. Aktualizacja systemu wprowadzi wiele nowości i wśród nich są nowe emoji 3D. Ponadto Google wprowadza nowe narzędzie do nagrywania filmów czy funkcje z zakresu udostępniania plików, które trafią w tym roku na więcej urządzeń partnerów. Jest też nowość, którą docenią użytkownicy platformy Instagram.
Tegoroczna edycja Android Show przyniosła zapowiedź mnóstwa nowości. Google ujawniło plany związane z laptopami Googlebook, zaprezentowało Gemini Intelligence czy nowe funkcje AI dla mobilnej wersji przeglądarki Chrome. Przed nami premiera systemu Android 17, w którym również znajdzie się wiele nowości.
System Android 17 z emoji 3D i Google ułatwia przejście z iPhone'a
Google zaprezentowało nowe emoji 3D, które pozwolą wyrażać własne emocje i nie tylko. Aktualizacja wprowadza odświeżone obrazki, które prezentują się znacznie lepiej od tych dotychczasowych. Trójwymiarowe emotki w pierwszej kolejności trafią do smartfonów Google Pixel i ma to nastąpić pod koniec roku, a więc najpewniej z uaktualnieniem Android 17 QPR1.
Firma nawiązała także współpracę z Apple, co ułatwi przejście z iPhone'ów na telefony z Androidem i odwrotnie. To proces, który jeszcze nigdy nie był tak prosty. Użytkownicy różnych ekosystemów będą mogli łatwo transferować nie tylko pliki, ale też dane z eSIM, ustawienia ekranu czy hasła. W pierwszej kolejności z nowego narzędzia skorzystają właściciele telefonów Google Pixel i marki Samsung.
Google planuje również rozszerzyć dostępność wsparcia dla AirDrop o kolejne urządzenia różnych partnerów. Po Pixelach i Samsungach będą to m.in. telefony marek Honor, Xiaomi, Oppo, OnePlus czy Vivo. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku.
Android 17 z nowym narzędziem dla filmów i jest coś dla fanów Instagrama
Kolejną z nowości w systemie Android 17 jest nowe narzędzie do nagrywania filmów. Pozwala jednocześnie zarejestrować użytkownika oraz to, co jest widoczne na ekranie. W ten sposób tworzenie tego typu wideo jest jeszcze prostsze niż dotychczas. W pierwszej kolejności z funkcji skorzystają użytkownicy Pixeli i będzie ona dostępna latem.
Google pochwaliło się także współpracą nawiązaną z firmą Meta, co pozwoliło na opracowanie nowych funkcji, które docenią użytkownicy aplikacji Instagram. Są to:
- nagrywanie i odtwarzanie w trybie Ultra HDR
- wbudowana stabilizacja wideo
- integracja z trybem nocnym
Ponadto Instagram na Androida dostaje nowe narzędzia do edycji, które są unikalne dla platformy w systemie Google. Są to m.in. funkcje z zakresu skalowania obrazów i filmów z użyciem AI czy separacji dźwięku.