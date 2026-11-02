Apeiron. Pierwszy samolot kosmiczny klasy Delta firmy Virgin Galactic

W skrócie Virgin Galactic zaprezentowało swój pierwszy samolot kosmiczny klasy Delta o nazwie Apeiron, co w języku starogreckim oznacza "bezgraniczny".

Maszyna została zbudowana w zakładzie w Arizonie i trafi wkrótce do Portu Kosmicznego Ameryka, gdzie przejdzie ostatnie testy przed inauguracyjnym lotem.

Komercyjne loty z udziałem Apeirona mają zostać wznowione latem 2027 roku, a na swoją kolej w kolejce czeka obecnie około 675 pasażerów.

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Virgin Galactic to firma, która zajmuje się kosmiczną turystyką i jakiś czas temu zaczęła opracowywać nowy samolot kosmiczny klasy Delta. Maszyna w końcu doczekała się prezentacji i przy okazji poznajemy jej nazwę.

Virgin Galactic prezentuje Apeiron - pierwszy samolot kosmiczny klasy Delta

Firma zaprezentowała pierwszy samolot kosmiczny klasy Delta w zeszłym tygodniu w trakcie specjalnego pokazu. Maszyna została zbudowana w zakładzie w arizońskiej Mesie i wkrótce zostanie przetransportowana do Portu Kosmicznego Ameryka w Nowym Meksyku, gdzie przejdzie ostatnie testy przed inauguracyjnym lotem.

Virgin Galactic ogłosiło także nazwę maszyny i wybrano "Apeiron", co w starogreckim oznacza "bezgraniczny".

Apeiron, bezgraniczny, odzwierciedla ambicje załogowych lotów kosmicznych i możliwości, jakie otwierają one przed ludzkością

Nazwa Apeiron została wybrana w publicznym głosowaniu, gdzie ostatecznie do wyboru były cztery propozycje. Pozostałe trzy to Horizon, Explorer i Ascend. Własne głosy oddały tysiące osób z 83 krajów oraz sześciu kontynentów. Pierwotnie pracownicy Virgin Galactic zgłosili 276 propozycji.

Samolot kosmiczny Apeiron zastępuje maszynę VSS Unity

Virgin Galactic wcześniej wykorzystywało do świadczenia usług samolot kosmiczny VSS Unity, który wykonał siedem misji suborbitalnych w latach 2023 i 2024. Potem działalność wstrzymano i w międzyczasie kontynuowano prace nad nową maszyną klasy Delta.

Virgin Galactic wierzy, że jego kosmiczna turystyka zostanie wznowiona latem 2027 r. Wtedy Apeiron powinien zabrać pierwszych pasażerów. W międzyczasie budowany jest drugi samolot kosmiczny klasy Delta, który powinien dołączyć do floty w przyszłym roku.

Firma ma obecnie w kolejce około 675 pasażerów, którzy czekają na swój lot w kosmos. Jeden bilet to dziś wydatek na poziomie aż 850 tys. dolarów. Kilka lat temu, gdy usługę realizowano z wykorzystaniem VSS Unity, cena była na poziomie ponad cztery razy niższym.