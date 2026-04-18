Aplikacja Google dostępna na kolejne urządzenia

Dawid Długosz

Aplikacja Google trafia na kolejne urządzenia. Tym razem są to komputery pracujące pod kontrolą Windows. Wcześniej oprogramowanie było dostępne na smartfonach i tabletach. Co umożliwia aplikacja Google dla Windows? Ułatwia szybkie wyszukiwanie z poziomu pulpitu okienek oraz zapewnia integrację ze sztuczną inteligencję Gemini.

Aplikacja Google od lat dostępna jest na urządzenia z Androidem oraz iOS. Gigant z Mountain View nie spieszył się z jej wprowadzeniem na komputery. Do dziś, bo oprogramowanie udostępniono w końcu na maszyny z Windows.

Firma przekazała, że udostępniła aplikację Google na komputery z Windows. Wersji na macOS na razie nie ma. Oprogramowanie daje prosty dostęp do funkcji związanych z wyszukiwaniem, również wspomaganych przez narzędzia oparte na sztucznej inteligencji Gemini.

Dzięki wbudowanemu trybowi AI możesz zadać dowolne pytanie i otrzymać pomocne odpowiedzi obsługiwane przez sztuczną inteligencję wraz z linkami do sieci
czytamy na oficjalnym blogu Google.

Google wyjaśnia, że nowa aplikacja daje dostęp do narzędzi wyszukiwania i następnie pozwala na szybki powrót do miejsca, gdzie się pracowało. Głównym elementem oprogramowania jest okienko wyszukiwarki uruchamiane na pulpicie skrótem klawiaturowym Alt + Spacja. Następnie można w nie wpisać szukane frazy. Wyniki wyszukiwania obejmują nie tylko internet, ale też zasoby lokalne przechowywane na dysku komputera.

Ponadto aplikacja Google dla Windows zapewnia integrację z Obiektywem. Dzięki zaznaczeniu fragmentu na ekranie można przeprowadzić wyszukiwanie wizualne czy uzyskać tłumaczenie tekstu. Poza tym nie zabrakło obsługi Trybu AI, który od kilku miesięcy dostępny jest w Polsce.

Aplikacja Google dla Windows bez polskiego języka

Nowa aplikacja Google dostępna jest na komputery pracujące pod kontrolą Windows 11 i 10. Na urządzeniach ze starszymi wersjami okienek nie można jej zainstalować. Ponadto na razie udostępniono ją tylko w anglojęzycznej wersji i na polski wariant trzeba będzie chwilę poczekać. Co nie zmienia faktu, że z oprogramowania można korzystać w Polsce już dziś.

Google doprecyzowuje, że aplikacja jest dedykowana dla użytkowników mających ukończone 13 lat lub więcej. Ponadto dostęp do wybranych funkcji (jak wspomniany Tryb AI) jest oferowany w zależności od regionu czy języka.

