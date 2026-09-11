Aplikacja Google Gemini w końcu dostępna na Windows

W skrócie Aplikacja Google Gemini jest już dostępna na systemy Windows 11 oraz Windows 10, oferując użytkownikom dedykowane oprogramowanie zamiast korzystania z przeglądarki.

Użytkownicy mogą szybko uruchamiać Gemini skrótem Alt + Spacja, korzystać z wbudowanych funkcji multimedialnych oraz integrować program z usługami typu Dysk czy Dokumenty.

Google pochwaliło się, że z Gemini korzysta już ponad miliard użytkowników na całym świecie, a nowa aplikacja na Windows ma szansę jeszcze bardziej zwiększyć te wyniki.

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Google Gemini ma już kilka lat i początkowo aplikacja platformy była dostępna tylko na smartfony. Użytkownicy komputerów mogli korzystać z oprogramowania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Od niedawna właściciele Maców mogą uruchamiać oprogramowanie poprzez dedykowaną aplikację dla macOS. Teraz podobna trafia na Windows.

Aplikacja Google Gemini dostępna na komputery z Windows 11 i 10

Google poinformowało, że rozszerza dostępność aplikacji Gemini o kolejne urządzenia. Tym razem są to komputery pracujące pod kontrolą wybranych systemów operacyjnych z Windows. Oprogramowanie można pobrać udając się na stronę gemini.google/desktop.

Jakie korzyści płyną z korzystania z Google Gemini na komputerach z Windows? Są to przede wszystkim:

Dostęp do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji bez potrzeby uruchamiania przeglądarki internetowej.

Szybki dostęp do Google Gemini z wykorzystaniem skrótu klawiaturowego Alt + Spacja .

Wbudowane narzędzia dla multimediów. Wśród nich jest dostęp do Nano Banana, co pozwala na łatwe generowanie zdjęć.

Integracja z innymi aplikacjami Google. Dzięki temu można korzystać z informacji z Gmaila, Dysku, Dokumentów i Kalendarza bezpośrednio podczas pracy na komputerze.

Szybki dostęp do Gemini Spark.

Aplikacja Google Gemini jest dostępna nie tylko na komputery pracujące pod kontrolą systemu Windows 11. Firma zdecydowała się zapewnić wsparcie także dla Windows 10, który został już pozbawiony wsparcia ze strony Microsoftu, ale ta edycja okienek nadal ma wielu użytkowników na całym świecie.

Aplikacja Google Gemini ma ponad miliard użytkowników

Od wprowadzenia Google Gemini upłynęło kilka lat i obecnie popularna aplikacja ma już na całym świecie ponad miliard użytkowników, czym gigant z Mountain View pochwalił się w połowie sierpnia. Udostępnienie aplikacji na Windows zapewne pozwoli jeszcze zwiększyć statystyki.

Użytkownicy Google Gemini chętnie korzystają z różnych funkcji. Są to m.in. generowanie obrazów (ponad 150 mln dziennie) czy komunikacja głosowa. Warto dodać, że platforma cieszy się dużym zainteresowaniem także wśród użytkowników iPhone'ów. Na iOS ma ponad 100 mln aktywnych użytkowników.