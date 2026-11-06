Aplikacja Netflix na telewizory z nową funkcją opartą na AI

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Netflix na telewizory został wzbogacony w nową funkcję. Aplikacja otrzymała dodatkową kartę o nazwie AI Discover. Jak nietrudno się domyślić, jest to miejsce, gdzie sztuczna inteligencja proponuje produkcje do obejrzenia. Netflix wykorzystuje tu specjalny algorytm oparty na dopasowaniu do wskazanego motywu.

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Ekran telewizora z menu aplikacji streamingowych, w tym Netflix z funkcją AI Discover.
Aplikacja Netflix na telewizory z nową funkcją opartą na AI.Dawid DługoszINTERIA.PL

W skrócie

  • Netflix wprowadził na telewizory eksperymentalną funkcję AI Discover, która proponuje treści do obejrzenia pogrupowane według konkretnych motywów tematycznych.
  • Nowy algorytm Netflixa uczy się preferencji użytkownika w czasie rzeczywistym, pozwalając na oznaczanie nietrafionych propozycji, aby wykluczyć je z przyszłych sugestii.
  • Tańszy pakiet Netflixa z reklamami zadebiutuje w Polsce 1 marca 2027 roku, co stanowi odpowiedź na rosnącą popularność tego rozwiązania na innych rynkach.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Netflix coraz chętniej sięga po sztuczną inteligencję. Nie tylko w trakcie tworzenia produkcji, gdzie AI odgrywa coraz większą rolę. Także z myślą o funkcjach, które znajdują się w aplikacji i korzystają z nich użytkownicy.

Sekcja AI Discover w aplikacji Netflix na telewizory

Netflix we własnej aplikacji na telewizory dodał nową eksperymentalną funkcję o nazwie AI Discover. To specjalna sekcja, gdzie użytkownicy mogą znaleźć propozycje do obejrzenia. Są one oczywiście dobierane przez sztuczną inteligencję, ale tym razem nie na podstawie dotychczasowej historii oglądania.

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Dawid Długosz

Pierwszy z tych eksperymentów proponuje treści pogrupowane według określonych motywów. Tutaj do wyboru są m.in. "Coś lekkiego", "Rodzinny wieczór filmowy" czy "Krótkie seanse". Następnie zostaną wyświetlone propozycje, ale użytkownik może uznać każdą z nich za nietrafioną i następnie ją oznaczyć. To sprawi, że algorytm w przyszłości już jej nie zaproponuje.

AI Discover bazuje na "nowej warstwie inteligencji, którą stworzyliśmy - reaguje ona w czasie rzeczywistym na sygnały od użytkowników i nieustannie się uczy" - wyjaśnia Netflix.

Dostępność nowej funkcji jest na razie bardzo ograniczona. Netflix udostępnia ją na razie tylko w aplikacji na wybrane telewizory. Ponadto odbywa się to wyłącznie w Stanach Zjednoczonych i dla tych użytkowników, którzy korzystają z anglojęzycznej wersji serwisu. Na razie nie ma informacji na temat planów związanych z szerszym udostępnieniem AI Discover na innych rynkach.

Tańszy Netflix z reklamami wkrótce w Polsce

W Polsce użytkownicy popularnej platformy czekają na coś innego. To tańszy Netflix z reklamami, czyli pakiet, który na wielu rynkach cieszy się ogromną popularnością. Wiemy, że za kilka miesięcy pojawi się w naszym kraju, bo nastąpi to już 1 marca 2027 r.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Netfliksa w Polsce pod tym względem ubiegł Disney+, który wprowadza pakiet z reklamami już teraz. Ostatnio poznaliśmy jego cenę i ta wynosi niespełna 25 złotych/miesiąc. Warto jednak mieć na uwadze, że taka opcja jest dostępna wyłącznie w ujęciu miesięcznym, a nie rocznym.

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