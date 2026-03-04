Żabka postanowiła pójść w ślady Biedronki i wprowadza do własnej aplikacji nową funkcję, którą konkurencja ma od miesięcy. To elektroniczny paragon, który można podejrzeć w dowolnej chwili na telefonie.

Jak włączyć elektroniczny paragon w aplikacji Żappka?

Elektroniczny paragon w aplikacji Żappka to nowość, którą dodała Żabka. Klienci, którzy zdecydują się włączyć taką opcję, nie będą otrzymywali drukowanych paragonów w sklepach. W zamian będą go mogli zobaczyć w formie cyfrowej na telefonie w dowolnej chwili.

Jak aktywować elektroniczny paragon w aplikacji Żabki? Jest to bardzo proste i sprowadza się do wykonania następujących kroków.

Uruchamiamy aplikację Żappka i przechodzimy do sekcji Profil. Udajemy się do zakładki E-paragony. Wybieramy opcję Chcę zobaczyć e-paragony.

Warto dodać, że nowa funkcja może nie być jeszcze widoczna na naszym telefonie. Z informacji przekazanych przez Żabkę wynika, że opcja będzie dodawana sukcesywnie, ale jej pełne wdrożenie może trochę potrwać. Będzie to komunikowane specjalnymi banerami oraz powiadomieniami push.

Oczywiście w każdej chwili można zrezygnować z takiej opcji i będzie to możliwe w tym samym miejscu aplikacji, gdzie dokonuje się aktywacji.

Aplikacja sieci sklepów Żabka ma ponad 10 mln użytkowników

Dodanie takiej funkcji nie dziwi. Żappka ma już około 10,2 mln użytkowników, a każdego dnia zawieranych jest około 4,2 mln transakcji. Nowa funkcja pozwoli więc zaoszczędzić mnóstwo papieru, który służy do drukowania paragonów.

Wprowadzając e-paragon, myśleliśmy przede wszystkim o wygodzie naszych klientów. Chcieliśmy, aby dowód zakupu mieli zawsze pod ręką, gotowy do wglądu w każdej chwili. To intuicyjne rozwiązanie sprawia, że codzienne zakupy stają się jeszcze prostsze, a przy okazji pozwalają nam wszystkim ograniczać zużycie papieru

Z szacunków Żabki wynika, że elektroniczny paragon przełoży się na digitalizację około 16 mln dowodów zakupu w każdym miesiącu. W konsekwencji sklepy zużyją w 2026 r. o około 237 tys. rolek papieru fiskalnego mniej.

