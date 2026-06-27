W skrócie Apple znacznie podniosło ceny swoich produktów, obejmując podwyżkami tablety iPad, komputery Mac oraz inne urządzenia, natomiast nie dotyczy to na razie smartfonów iPhone, zegarków Apple Watch ani słuchawek AirPods.

Obowiązujący w Polsce cennik wskazuje, że wzrosty sięgają nawet około 25 procent, a wybrane sprzęty w podstawowych konfiguracjach zdrożały o ponad tysiąc złotych.

Według Apple podwyżki wynikają z rosnących kosztów produkcji, spowodowanych wzrostem cen modułów pamięci i nośników na dane.

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To musiało się stać. Apple ogłosiło drastyczne podwyżki cen na różne urządzenia, również w Polsce. Zdrożały iPady, komputery Mac i inne sprzęty. Dlaczego tak się stało i ile teraz kosztują popularne produkty?

Ile zapłacimy w Polsce za urządzenia Apple po podwyżkach cen?

Zacznijmy od tego, które urządzenia podrożały, bo na razie nie wszystkie. Nowy cennik obowiązuje dla tabletów iPad, komputerów Mac, głośników HomePod czy przystawek Apple TV. Natomiast podwyżki nie objęły smartfonów iPhone, zegarków Apple Watch czy słuchawek AirPods.

Apple TV 4K - od 999 złotych

HomePod Mini - od 129 dolarów (nie ma w Polsce)

HomePod 2 - od 349 dolarów (brak w Polsce)

iPad Air M4 - od 3699 złotych

iPad 11 - od 2199 złotych

iPad mini 7. gen. - od 2999 złotych

iPad Pro M5 - od 5999 złotych

Mac Mini - od 3999 złotych

Mac Studio - od 12499 złotych

iMac - od 7499 złotych

od 3499 złotych MacBook Neo -

MacBook Air M5 - od 6499 złotych

MacBook Pro - od 9999 złotych

Podwyżki są duże i sięgają nawet około 25 proc. Wybrane urządzenia w podstawowych konfiguracjach sprzętowych podrożały nawet o ponad tys. złotych.

Podwyżki cen produktów Apple przez rosnące koszty produkcji

Apple zabrało głos w sprawie podwyżek cen, w którym wyjaśnia powody decyzji. W wielkim skrócie jest to spowodowane rosnącymi kosztami produkcji, co wynika z drożejących modułów pamięci oraz nośników na dane. Poniżej oświadczenie, które otrzymał serwis Macrumors.

Gwałtowny rozwój centrów danych AI spowodował niezwykły wzrost popytu na pamięć masową i pamięci masowe. Nigdy nie widzieliśmy tak dużego i tak szybkiego wzrostu cen komponentów. Do tej pory chroniliśmy naszych klientów przed tymi podwyżkami, ale teraz osiągnęliśmy punkt, w którym musimy zacząć podnosić ceny wielu produktów, stąd dzisiejsze podwyżki cen iPadów i komputerów Mac

Taka decyzja w zasadzie była tylko kwestią czasu. Tim Cook, ustępujący CEO Apple niedawno przekazał, że jego firma zmaga się z rosnącymi kosztami produkcji i nie będzie w stanie dłużej brać tych wzrostów na siebie. Szef giganta z Cupertino przekazał wtedy, że "podwyżki cen są nieuniknione".

iPhone'y, Apple Watch i słuchawki AirPods na razie nie podrożały. Spodziewajmy się jednak, że podwyżki cen wkrótce obejmą również te produkty. Pewnie nastąpi to we wrześniu, gdy zostaną zaprezentowane nowe wersje tych urządzeń.



