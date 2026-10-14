Apple HomeView nie dla Polski i innych krajów UE. Co jest przyczyną?

W skrócie Urządzenie Apple HomeView nie trafi do sprzedaży w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej z powodu braku dostępności nowej Siri AI w naszym regionie.

Rynkowa premiera urządzenia została zaplanowana na 13 listopada, a przedsprzedaż obejmuje osiem państw, w tym Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Indie.

Apple HomeView będzie kosztować 299 dolarów i występuje w wariantach naściennych oraz z podstawką głośnikową, oferując różne wersje kolorystyczne obudowy.

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Apple zaprezentowało urządzenie HomeView w trakcie wtorkowej premiery "Welcome home". Urządzenie trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu, ale jego dostępność będzie mocno ograniczona. Niestety nie kupimy go w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Dlaczego?

Apple HomeView nie trafi do Polski i innych krajów UE z powodu nowej Siri AI

Apple w krótkim komunikacie przekazało, że HomeView na razie nie pojawi się w żadnym kraju Unii Europejskiej. Powodem takiej decyzji jest brak dostępu do nowej Siri AI w systemie iOS w naszym regionie.

Urządzenie Apple HomeView nie jest dostępne w sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, ponieważ funkcje Siri oparte na sztucznej inteligencji nie są obecnie dostępne w systemie iOS w UE. Apple konstruktywnie współpracuje z UE, starając się wypracować rozwiązanie tej sytuacji

Nowa Siri AI została wprowadzona wraz z aktualizacją iOS 27 we wrześniu, ale w krajach Unii Europejskiej rzeczywiście jej nie ma. Apple już wcześniej komunikowało, że współpracuje z UE nad rozwiązaniem tej sytuacji, ale nie podano żadnych (nawet przybliżonych) terminów wyjścia z tej sytuacji.

Przedsprzedaż Apple HomeView i ceny

Dostępność HomeView początkowo będzie bardzo ograniczona. Apple uruchomia przedsprzedaż tego urządzenia jedynie na terenie ośmiu krajów. Zamówienia można już składać w Australii, Indiach, Kanadzie, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Natomiast wkrótce będzie to możliwe także w Singapurze oraz Republice Południowej Afryki.

Rynkowa premiera HomeView została zaplanowana na 13 listopada. Cena urządzenia w Stanach Zjednoczonych została ustalona na poziomie 299 dolarów (niezależnie od wersji). Jeśli sprzęt kiedyś trafi do Polski, to pewnie za około 1,5 tys. złotych.

Do wyboru są dwie wersje. Pierwsza to wariant naścienny w kolorze gwiezdnej szarości oraz srebrnym. Natomiast w edycji z podstawką z głośnikiem do wyboru mamy dwa dodatkowe kolory i są to księżycowa poświata oraz subtelny róż.