Apple HomeView nie dla Polski i innych krajów UE. Co jest przyczyną?

Dawid Długosz

Dawid Długosz

HomeView to nowe urządzenie Apple dla domu, którego sklepowa premiera odbędzie się w listopadzie. Czy kupimy je również w Polsce? Niestety nie i podobna sytuacja dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej, gdzie HomeView na razie nie będzie dostępny. Co jest przyczyną takiej sytuacji?

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Apple HomeView nie dla Polski i innych krajów UE. Co jest przyczyną?YouTube/AppleYouTube

W skrócie

  • Urządzenie Apple HomeView nie trafi do sprzedaży w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej z powodu braku dostępności nowej Siri AI w naszym regionie.
  • Rynkowa premiera urządzenia została zaplanowana na 13 listopada, a przedsprzedaż obejmuje osiem państw, w tym Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Indie.
  • Apple HomeView będzie kosztować 299 dolarów i występuje w wariantach naściennych oraz z podstawką głośnikową, oferując różne wersje kolorystyczne obudowy.
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Apple zaprezentowało urządzenie HomeView w trakcie wtorkowej premiery "Welcome home". Urządzenie trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu, ale jego dostępność będzie mocno ograniczona. Niestety nie kupimy go w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej. Dlaczego?

Apple HomeView nie trafi do Polski i innych krajów UE z powodu nowej Siri AI

Apple w krótkim komunikacie przekazało, że HomeView na razie nie pojawi się w żadnym kraju Unii Europejskiej. Powodem takiej decyzji jest brak dostępu do nowej Siri AI w systemie iOS w naszym regionie.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz
Urządzenie Apple HomeView nie jest dostępne w sprzedaży na terenie Unii Europejskiej, ponieważ funkcje Siri oparte na sztucznej inteligencji nie są obecnie dostępne w systemie iOS w UE. Apple konstruktywnie współpracuje z UE, starając się wypracować rozwiązanie tej sytuacji
wyjaśnia Apple.

Nowa Siri AI została wprowadzona wraz z aktualizacją iOS 27 we wrześniu, ale w krajach Unii Europejskiej rzeczywiście jej nie ma. Apple już wcześniej komunikowało, że współpracuje z UE nad rozwiązaniem tej sytuacji, ale nie podano żadnych (nawet przybliżonych) terminów wyjścia z tej sytuacji.

Przedsprzedaż Apple HomeView i ceny

Dostępność HomeView początkowo będzie bardzo ograniczona. Apple uruchomia przedsprzedaż tego urządzenia jedynie na terenie ośmiu krajów. Zamówienia można już składać w Australii, Indiach, Kanadzie, Nowej Zelandii, Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Natomiast wkrótce będzie to możliwe także w Singapurze oraz Republice Południowej Afryki.

Rynkowa premiera HomeView została zaplanowana na 13 listopada. Cena urządzenia w Stanach Zjednoczonych została ustalona na poziomie 299 dolarów (niezależnie od wersji). Jeśli sprzęt kiedyś trafi do Polski, to pewnie za około 1,5 tys. złotych.

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Do wyboru są dwie wersje. Pierwsza to wariant naścienny w kolorze gwiezdnej szarości oraz srebrnym. Natomiast w edycji z podstawką z głośnikiem do wyboru mamy dwa dodatkowe kolory i są to księżycowa poświata oraz subtelny róż.

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