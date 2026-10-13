Apple HomeView zaprezentowany. Znamy ceny i specyfikację

W skrócie Apple zaprezentowało nowy smart hub HomeView, który będzie dostępny w dwóch wariantach wyposażenia.

Urządzenie otrzymało procesor A18 z 8 GB pamięci RAM, co pozwala na pełną obsługę nowej Siri AI.

Sprzęt wspiera nowoczesne standardy łączności, w tym Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz protokół Thread.

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HomeView to zupełnie nowe urządzenie, które Apple zaprezentowało w trakcie wydarzenia "Welcome home". Smart hub dla domu powstawał kilka lat i w końcu (po licznych opóźnieniach) trafia do oferty. Zobaczmy sobie ceny urządzenia.

Ceny Apple HomeView nie są niskie

HomeView to nie tanie urządzenie, ale Apple nie objęło go nadmiernie "podatkiem od nowości". Sprzęt jest dostępny w dwóch wersjach i jego ceny prezentują się następująco.

Apple HomeView - 299 dolarów

Apple HomeView z podstawką i głośnikiem - 299 dolarów

W pierwszej opcji do wyboru są dwa kolory. To srebrny i szary. Klienci decydujący się na wariant z głośnikiem mogą również wybrać wersję różową lub gwiezdnej poświaty. Przedsprzedaż urządzenia rozpocznie się wkrótce. Sklepowa premiera została zaplanowana na 13 listopada.

Urządzenie będzie konkurować o klientów z innymi hubami dla domu. Są to m.in. Amazon Echo Show 8, który kosztuje znacznie mniej, bo około 700 złotych. Za Echo Show 15 trzeba zapłacić więcej, bo około 1600 złotych.

Specyfikacja techniczne Apple HomeView i funkcje

HomeView to smart hub, który pozwala na sterowanie akcesoriami dla domu inteligentnego, ale też daje dostęp do różnych funkcji z zakresu dostępu do popularnych aplikacji Apple. Są to m.in. FaceTime czy Notatki. Jednak zabrakło dedykowanego sklepu App Store.

Smart hub Apple ma procesor A18 z 8 GB pamięci RAM, co pozwala na obsługę nowej Siri AI. To podstawowy sposób interakcji z urządzeniem, ale nie jedyny. Gadżet ma również ekran dotykowy IPS o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 1088 x 1088 pikseli, który pozwala na pracę z użyciem palców oraz wspiera True Tone. Wyświetlacz prezentuje treści w formie widżetów i innych elementów, co ułatwia dostęp do informacji.

HomeView można powiesić na ścianie, ale w drugiej wersji Apple zaprojektowało specjalną podstawkę z głośnikiem, który generuje lepszy dźwięk od HomePoda Mini. Pod obudową znajduje się także chip ze wsparciem dla Wi-Fi 6E i Bluetooth 6. Ponadto znajdziemy tu kamerkę Facetime 12 MP z Center Stage.