Apple ma nowego CEO. Tim Cook ustępuje, stery przejmuje John Ternus

W skrócie Tim Cook ustąpił ze stanowiska CEO Apple po 15 latach sprawowania tej funkcji i od 1 września obejmuje stanowisko przewodniczącego rady dyrektorów firmy.

Nowym dyrektorem generalnym Apple został John Ternus, który wcześniej pełnił funkcję starszego wiceprezesa ds. inżynierii sprzętu i pracuje w firmie od 2001 roku.

John Ternus jako nowy CEO Apple poprowadzi pierwszą prezentację nowych urządzeń, która została zaplanowana na 9 września bieżącego roku.

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1 września dla Apple to nie tylko wejście w nowy rok fiskalny 2027, ale również duże zmiany na szczeblu kierowniczym. Dotychczasowy CEO, Tim Cook ustąpił ze stanowiska i jego rolę objął John Ternus.

Tim Cook żegna się ze stanowiskiem CEO Apple i dziękuje pracownikom

Tim Cook był szefem Apple od 15 lat. 31 sierpnia był jego ostatnim dniem w firmie na tym stanowisku. Sama decyzja została ogłoszona już w kwietniu br., kiedy to gigant obchodził 50-lecie powstania.

"W moim ostatnim dniu jako dyrektor generalny przesyłam mnóstwo miłości społeczności Apple. Od jutra zmienię stanowisko, ale moja miłość do społeczności Apple pozostanie niezmienna. Dziękuję wam za to, że jesteście dla mnie nieustannym źródłem inspiracji. Moja wdzięczność jest bezgraniczna i nie mogę się doczekać kolejnego rozdziału!" - napisał w platformie X ustępujący CEO Apple, Tim Cook.

Tim Cook dołączył do Apple w 1998 r. i został zatrudniony przez Steve'a Jobsa. Cztery lata później został starszym wiceprezesem do spraw operacji światowych. W trakcie zmagań z chorobą Jobsa, Cook przejmował obowiązki dyrektora kilkukrotnie. Formalnie pełnił to stanowisko od 24 sierpnia 2011 r.

John Ternus nowym CEO Apple

Wraz z 1 września stanowisko CEO Apple objął John Ternus, który w 2001 r. dołączył do zespołu ds. projektowania produktów. Od 2021 r. sprawował funkcję starszego wiceprezesa ds. inżynierii sprzętu.

John Ternus miał ogromny wpływ na wprowadzenie nowych produktów do oferty Apple, jak słuchawek AirPods oraz iPadów. Ponadto sprawował pieczę nad kolejnymi generacjami iPhone'ów czy komputerów Mac.

John Ternus ma umysł inżyniera, duszę innowatora i serce, by przewodzić z uczciwością i honorem. Jest wizjonerem, którego wkład w rozwój Apple w ciągu 25 lat jest już tak wielki, że nie sposób go zliczyć. Bez wątpienia jest właściwą osobą, by poprowadzić Apple w przyszłość

Nowy CEO Apple będzie odpowiadać za wprowadzenie kolejnych produktów do oferty już w tym miesiącu. 9 września odbędzie się premiera nowych urządzeń i stanie się to pod kierownictwem Johna Ternusa.



