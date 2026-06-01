Spotify zdecydowanie jest największym graczem na rynku streamingu muzycznego i ma ponad 760 mln użytkowników. Jednak większość z nich słucha muzyki bez opłat, a subskrybentów planu Premium jest mniej niż 300 mln. Apple Music chce skuteczniej powalczyć o klientów z konkurencją i ma na to nowy pomysł.

Nowy plan Apple Music lub nawet darmowy pakiet

Rąbka tajemnicy na temat planów giganta z Cupertino uchyla nam aplikacja Apple Music na Androida. W jej kodzie doszukano się ciekawych zapisków, które wskazują na rozszerzenie oferty o co najmniej jeden dodatkowy plan. Odkrycia dokonał analityk Aaron Perris.

Kod źródłowy aplikacji Apple Music na Androida w wersji beta wskazuje na to, że "użytkownik nie może już przeskoczyć kolejnych utworów", gdyż "osiągnął limit". Rozwiązaniem problemu ma być przejście na pakiet premium. Co to oznacza?

Rozwiń

Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z komunikatem, który Apple Music będzie wyświetlało użytkownikom korzystającym z nowego planu. Pod uwagę brane są dwie opcje. Może to być tańsza subskrypcja, ale nie wyklucza się nawet ruchu w stylu Spotify, czyli zaoferowania dostępu do platformy za darmo. Co byłoby z pewnością ciekawym ruchem. Gigant z Cupertino w przeszłości wykluczał taką możliwość.

Apple Music za darmo może być "batem" na Spotify

Apple Music to usługa muzyczna, która obecnie nie oferuje darmowego dostępu. W Polsce jeden miesiąc kosztuje 21,99 zł i użytkownik uzyskuje wszystkie benefity. Dla porównania Spotify Premium w kraju po ostatnich podwyżkach kosztuje kilka zł więcej. Obecnie pakiet indywidualny oznacza wydatek 26,99 zł/miesiąc.

Trudno powiedzieć, czy Apple zdecyduje się na udostępnienie własnej subskrypcji za darmo, na przykład z reklamami. Szczegóły powinniśmy poznać wkrótce. Możliwe, że nowy plan zostanie ogłoszony już w czerwcu podczas konferencji WWDC26. Z pewnością będzie to dobry moment, a pojawienie się informacji w kodzie aplikacji pozwala nam sugerować, że premiera musi być bardzo nieodległa.





Wspinaczka na najwyższą górę świata w XXI wieku © 2026 Associated Press