Apple Music, One i iCloud+ drożeją. Znamy nowe ceny w Polsce

W skrócie Apple podnosi ceny swoich usług subskrypcyjnych w Polsce, obejmując podwyżkami Apple Music, Apple One oraz iCloud+ w odpowiedzi na rosnące koszty licencjonowania.

W Polsce koszt indywidualnego planu Apple Music wzrósł z 21,99 zł do 26,99 zł miesięcznie, a subskrypcja studencka podrożała z 11,99 zł do 14,49 zł.

Mimo wprowadzonych podwyżek pakiet Apple One pozostaje najbardziej opłacalnym wyborem, pozwalającym użytkownikom indywidualnym na oszczędności przekraczające 70 zł miesięcznie.

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Apple w czerwcu ogłosiło podwyżki cen urządzeń. Podrożały iPady, komputery Mac i inne sprzęty. We wrześniu to samo czeka iPhone'y. Tymczasem drożeją także usługi giganta z logo nadgryzionego jabłka, również w Polsce

Podwyżki cen pakietów Apple Music, One i iCloud+

Apple ogłosiło kolejne podwyżki cen i tym razem obejmują one wybrane usługi firmy. Na razie dotyczy to wybranych rynków. Poniżej nowy cennik obowiązujący w Stanach Zjednoczonych.

Widzimy, że podwyżki cen wynoszą w Stanach Zjednoczonych od 1 do 3 dol. Warto jednak mieć na uwadze, że pakiet indywidualny Apple One nie podrożał. Ponadto na terenie części krajów zmieniono cennik iCloud+. W tym przypadku niektóre plany podrożały nawet o 55 proc.

Apple tłumaczy, że ostatnie podwyżki są "wynikiem rosnących kosztów licencjonowania". Warto dodać, że są to pierwsze zmiany w cenniku subskrypcji od czterech lat. Ile zapłacimy za poszczególne usługi w Polsce?

Ceny Apple Music i innych usług w Polsce również w górę

Ostatnie podwyżki objęły także Polskę. Cennik poszczególnych subskrypcji w kraju prezentuje się następująco

Apple Music (plan indywidualny) - 26,99 zł/miesiąc (było 21,99 zł)

Apple Music (pakiet rodzinny) - 45,99 zł/miesiąc

Apple Music (subskrypcja studencka) - 14,49 zł/miesiąc (wcześniej 11,99 zł)

Apple One (pakiet indywidualny) - 42,99 zł/miesiąc (dotychczas 39,99 zł)

Apple One (plan rodzinny) - 59,99 zł/miesiąc (było 49,99 zł)

Widzimy więc, że podwyżki cen usług w Polsce wynoszą od kilku do nawet 10 zł. Nadal najrozsądniejszym wyborem pozostaje Apple One. W ramach tej subskrypcji użytkownicy uzyskują dostęp do Apple Music, Arcade i TV oraz iCloud+. Oszczędności w przypadku użytkowników indywidualnych przekraczają tu kwotę ponad 70 zł.



