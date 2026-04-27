Apple zaprezentuje nowe iPhone'y, jak co roku, w pierwszej połowie września. Tym razem mamy zobaczyć trzy nowe smartfony. Co ciekawe, wśród nich nie pojawi się podstawowy iPhone 18. Firma zmienia plany wydawnicze i czekają nas pewne niespodzianki.

Smartfony Apple iPhone 18 Pro i 18 Pro Max

We wrześniu zobaczymy dwa nowe telefony z serii Pro. Będą to modele iPhone 18 Pro oraz jego wariant z dopiskiem Max w nazwie. Telefony nie mają znacząco różnić się od zeszłorocznych modeli z serii 17 Pro. Firma ponownie wykorzysta ten sam projekt konstrukcji unibody, gdzie mają pojawić się tylko kosmetyczne poprawki.

Największa zmiana wizualna ma szansę pojawić się nie na pleckach, a przodu obudowy, gdzie jest ekran. Wyświetlacz może dostać mniejszą dynamiczną wyspę. Apple testowało rozwiązania polegające na schowaniu części z elementów odpowiedzialnych za obsługę funkcji Face ID bezpośrednio pod ekranem. To sprawi, że dynamiczna wyspa zmniejszy się o około 35 proc. Na razie nie ma 100 proc. pewności, że taka zmiana rzeczywiście pojawi się już w tym roku. Nie można wykluczyć, że dopiero w przyszłym.

Przypuszczalne kolory obudowy smartfonów iPhone 18 Pro i Max.

Aparat fotograficzny telefonów iPhone 18 Pro i Max będzie podobnie zaprojektowany. Układ obiektywów i pozostałych elementów na garbie nie ulegnie większym zmianom. Nowością ma być zmienne światło przysłony w głównym obiektywie, co pozwoli uzyskiwać lepsze zdjęcia w trakcie fotografowania w różnych warunkach. Po podobne rozwiązanie przed laty sięgnął Samsung, ale potem z niego zrezygnował.

Zasadnicza różnica może występować na pleckach, a dokładniej ich malowaniu. Kolor tylnego panelu obudowy powinien być bardziej jednolity. Skoro już jesteśmy przy wariantach kolorystycznych, to w tym roku do wyboru mają być ponownie cztery opcje. Są to srebrny, jasnoniebieski, ciemnoszary oraz wiśniowy. Ten ostatni może być motywem dominującym, czyli będzie pojawiać się w materiałach prasowych najczęściej.

Potężny procesor Apple A20 Pro i inne nowe chipy

iPhone 18 Pro i Max mają dostać nowy procesor Apple A20 Pro. Będzie to pierwszy chip giganta z Cupertino, który zostanie wykonany w 2-nm litografii. Podobnie ma być w przypadku układu M6 dla Maców.

Dokładna specyfikacja techniczna procesora Apple A20 Pro nie jest znana, ale z pewnością będzie to potężny układ. Spodziewajmy się nawet o kilkadziesiąt proc. lepszej wydajności CPU i GPU względem A19 Pro z iPhone'ów 17 Pro i Air. W przypadku NPU dla zadań opartych na sztucznej inteligencji zysk może być jeszcze większy.

A20 Pro to nie jedyny nowy chip Apple, który znajdzie się w iPhone'ach 18 Pro. Firma pracuje także nad nowym modemem 5G C2, który w końcu ma zapewnić wsparcie dla mmWave. To pozwoli gigantowi na rezygnację z rozwiązań Qualcomma. Poza tym nowością może być autorski układ N2 do obsługi Wi-Fi oraz Bluetooth, którego pierwsza generacja pojawiła się w zeszłym roku.

Składany smartfon Apple iPhone Ultra

iPhone Ultra to zupełna nowość w portfolio telefonów z iOS. To pierwszy składany smartfon z logo nadgryzionego jabłka na obudowie, nad którym prace trwały od lat. Co już o nim wiemy? Całkiem sporo, bo tego projektu Apple również nie zdołało dochować w tajemnicy do premiery.

Składany smartfon Apple otrzyma główny ekran o przekątnej około 7,8 cala oraz proporcjach zbliżonych do tych, które znamy z telefonu Huawei Pura X Max. iPhone Ultra po rozłożeniu ma więc bardziej przypominać tablet. Na jednej z części konstrukcji znajdzie się dodatkowy ekran o przekątnej około 5,5 cala.

iPhone Ultra po złożeniu ma być odczuwalnie mniejszy od modeli Pro Max i powinien z powodzeniem mieścić się w kieszeni. Pod obudową znajdzie się ten sam procesor, który dostaną iPhone'y 18 Pro, czyli A20 Pro. Układ będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM. Aparat fotograficzny ma być podwójny. Wyspa dla kamery ma przypominać rozwiązanie znane z modelu Air, ale zasadniczą różnicą będzie dodatkowy obiektyw.

Tak ma wyglądać składany iPhone Ultra.

Główny ekran do smartfona iPhone Ultra ma dostarczyć Samsung Display. Apple zdecydowało się na rozwiązanie, które pozwoli uniknąć charakterystycznego zgięcia występującego pośrodku, co było jedną z największych bolączek tego typu telefonów. Dziś efekt ten udało się znacząco zminimalizować.

Ceny składanego smartfona z logo nadgryzionego jabłka nie są znane, ale mówi się o kwotach na poziomie 2 tys. dolarów lub większych. W Polsce za urządzenie zapewne zapłacimy ponad 10 tys. złotych. Do wyboru będą dwa kolory obudowy i będą to klasyczne barwy - srebrna oraz ciemnoszara/czarna.

Kiedy premiera smartfonów iPhone 18 Pro i Max oraz Ultra?

Dokładna data premiery nowych smartfonów Apple nie raz na razie znana i producent potwierdzi ją w zasadzie dopiero na kilkanaście dni przed prezentacją. Specjalna konferencja powinna odbyć się w pierwszej połowie września. Można zakładać, że najbardziej prawdopodobnym terminem wydaje się 7 lub 8 września, ale na razie to nic pewnego.

Smartfony z serii iPhone 18 Pro powinny trafić do sklepów kilkanaście dni później. Natomiast na składaka iPhone Ultra być może trzeba będzie poczekać trochę dłużej. W sieci plotkuje się, że rynkowy debiut tego urządzenia może odbyć się nieco później. Na przykład w październiku.

Co z podstawowym modelem iPhone'a 18 bez dopisku Pro? Ten telefon ma pojawić się później. Premiera planowana jest na pierwszy kwartał 2027 r. Smartfon zadebiutuje wraz z tańszym modelem 18e. W plotkach pojawia się także iPhone Air 2, ale tutaj dokładne plany producenta nie są znane. To urządzenie może pojawić się we wrześniu lub też dopiero na początku przyszłego roku z tańszymi "osiemnastkami".

Generacja Z - konsumenci nowego formatu INTERIA.PL