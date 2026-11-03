Apple ogłasza rekordowe wyniki. Sprzedaż iPhone'ów najlepsza w historii

W skrócie Apple odnotowało rekordowe przychody za trzeci kwartał 2026 roku, które wyniosły 114,5 mld dolarów, oraz zysk netto na poziomie 30,7 mld dolarów.

W minionym kwartale iPhone'y wygenerowały 50,3 proc. przychodów firmy, co przekłada się na ponad 57,5 mld dolarów wpływów do budżetu Apple.

Rok fiskalny 2026 firma zamknęła z łącznym przychodem blisko 479 mld dolarów oraz zyskiem netto wynoszącym 132,2 mld dolarów.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Apple wraz z końcem września zamknęło kolejny kwartał i przy okazji cały rok fiskalny. Firma podsumowała okres od początku lipca do końca września i ten był dla niej bardzo udany. Do tego stopnia, że udało się ustalić kolejne rekordy.

Apple ogłosiło rekordowe wyniki za trzeci kwartał 2026 roku

Apple podsumowało wyniki za trzeci kwartał 2026 r. W tym czasie przychody firmy zamknęły się w kwocie 114,5 mld dolarów. Natomiast zysk netto wyniósł 30,7 mld dolarów. Dla porównania rok wcześniej były to kwoty - odpowiednio - 102,5 mld dolarów oraz 27,5 mld dolarów.

Marża brutto w ostatnim kwartale wyniosła 47,9 proc. w porównaniu z 47,2 proc. w analogicznym kwartale roku poprzedniego. Apple ogłosiło również wypłatę kwartalnej dywidendy w wysokości 0,27 dolara na akcję.

Dzisiaj Apple z dumą ogłasza rekordowe przychody za wrześniowy kwartał wynoszące 114,5 mld dolarów, czyli o 12 proc. więcej niż rok temu, iPhone osiągnął rekordowy kwartał we wrześniu, a usługi osiągnęły najwyższy poziom w historii, kończąc nasz najlepszy rok finansowy w historii

"Zamykamy rok z naszą najbardziej ambitną ofertą w dotychczasowej historii. Dotyczy to iPhone'a Duo, najbardziej transformacyjnego iPhone'a od czasu oryginału, a także iPhone'a 18 Pro i iPhone'a 18 Pro Max, naszych najpotężniejszych iPhone'ów w historii. Właśnie wprowadziliśmy na rynek zupełnie nową generację sprzętu domowego i po raz pierwszy wprowadziliśmy funkcję Touch na komputery Mac. W połączeniu z zupełnie nową sztuczną inteligencją Siri stanowi to niesamowity zestaw, który przeniesie nas w sezon świąteczny" - dodał John Ternus.

Rekordowa sprzedaż iPhone'ów w trzecim kwartale 2026 roku

Apple zaliczyło rekordową sprzedaż iPhone'ów. Firma już od jakiegoś czasu w trakcie podsumowania wyników kwartalnych nie podaje liczny sprzedanych urządzeń. Wiemy jednak, że telefony z iOS stanowiły aż 50,3 proc. wszystkich przychodów za poprzedni kwartał, czyli ponad 57,5 mld dolarów.

Rosną także usługi, co nie powinno dziwić, bo Apple ma już ponad 2,5 mld aktywnych urządzeń na całym świecie. Ten dział odpowiadał za 27,6 proc. przychodów za poprzedni kwartał.

Apple w ten sposób domknęło cały rok fiskalny 2026, który zamknął się z kwotą blisko 479 mld dolarów przychodu oraz 132,2 mld dolarów zysku netto. Rok wcześniej było to blisko około 20 mld dolarów mniej.