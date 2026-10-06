Apple planuje dwa wydarzenia w październiku. Jakie produkty zobaczymy?

W skrócie Apple planuje w październiku przeprowadzić dwie konferencje, z których pierwsza ma odbyć się 13 października, a druga zostanie zorganizowana w drugiej połowie miesiąca.

Podczas pierwszej październikowej konferencji zadebiutują prawdopodobnie Apple TV 4K czwartej generacji, głośnik HomePod Mini 2 oraz nowe urządzenie o nazwie HomePad.

W drugiej połowie miesiąca Apple zaprezentuje nowy komputer MacBook z dotykowym ekranem OLED oraz odświeżone laptopy MacBook Pro i komputery iMac wyposażone w chipy M6.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Za nami wrześniowa konferencja Apple, ale gigant z Cupertino nie zwalnia. Ostatnio wspominaliśmy wam, że w przyszłym tygodniu ma odbyć się październikowy event. Teraz dowiadujemy się, że w planach producenta na ten miesiąc jest nie jedno, a dwa różne wydarzenia.

Apple planuje dwa październikowe wydarzenia

Pierwsze z wydarzeń Apple ma odbyć się już rzekomo 13 października, choć producent jeszcze tego nie potwierdził. Spodziewamy się kilku nowych produktów do domu. Tymczasem różne źródła bliskie planom firmy informują, że jeszcze w tym miesiącu ma odbyć się także jedna premiera.

Dokładnego terminu na razie nie ma, ale mówi się, że nastąpi to w drugiej połowie miesiąca. Pamiętajmy również, że na 23 października została zaplanowana sklepowa premiera składanego smartfona iPhone Duo, którym jest pierwszym tego typu telefonem z logo nadgryzionego jabłka. Jego przedsprzedaż rusza już w połowie miesiąca.

Dla fanów Apple szykuje się więc kolejny miesiąc pełny wydatków. Firma nie dała jeszcze odpocząć po wrześniowych premierach, a wkrótce zobaczymy kolejne nowości. Jakie?

Jakie nowości Apple zaprezentuje w październiku?

Pierwsza październikowa konferencja ma przynieść co najmniej trzy nowe produkty. Są to Apple TV 4K 4. generacji, głośnik HomePod Mini 2 oraz zupełnie nowy sprzęt określany nazwą "HomePad" dla domu.

Co natomiast zobaczymy w drugiej połowie października? Tutaj najbardziej prawdopodobne wydają się następujące nowości.

Nowy MacBook z dotykowym ekranem OLED-owym - komputer będzie pierwszym Makiem, który pozwoli na pracę z użyciem dotyku i ponadto ma dostać przeprojektowaną konstrukcję, która będzie lżejsza.

MacBook Pro z chipem M6 - podstawowy laptop Apple z serii Pro, który otrzyma najnowszy procesor wprowadzony już wraz z komputerem Mac mini.

iMac M6 - komputer stacjonarny Apple z wbudowanym ekranem również zostanie odświeżony i pod jego obudową znajdzie się najnowszy procesor z logo nadgryzionego jabłka.

Oczywiście nie można wykluczyć także innych nowości. Apple już wcześniej przekazało, że pod koniec października pojawi się topowy Mac Studio z chipem M5 Ultra oraz 512 GB pamięci RAM.