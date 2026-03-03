Apple prezentuje nowe monitory Studio Display. Znamy polskie ceny
Apple zaprezentowało dziś nowe monitory z serii Studio Display. Są to dwa nowe modele. Wśród nich jest 27-calowy Studio Display XDR z wyświetlaczem o rozdzielczości 5K i odświeżaniem w 120 Hz, który skierowany jest do profesjonalistów. Znamy polskie ceny nowych monitorów Apple. Zobaczmy, ile trzeba za nie zapłacić.
Za nami premiera smartfona iPhone 17e i tabletu iPad Air z chipem M4 oraz MacBooków Air z M5 czy Pro z układami M5 Pro/Max. Dziś Apple zaprezentowało kolejne nowości. Wśród nich są nowe monitory z serii Studio Display. Zobaczmy, ile kosztują oraz co oferują.
Polskie ceny monitorów Apple Studio Display
Do wyboru są dwa monitory, ale nie są to tanie produkty. Ten prostszy również kosztuje niemało. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.
- Apple Studio Display - 7499 złotych
- Apple Studio Display ze szkłem nanostrukturalnym - 8799 złotych
- Apple Studio Display XDR - 14999 złotych
- Apple Studio Display XDR ze szkłem nanostrukturalnym - 16299 złotych
W podstawowej cenie klient może wybrać podstawę z regulacją pochylenia lub uchwyt VESA. W przypadku tańszego Apple Studio Display za podstawę z regulacją pochylenia oraz wysokości trzeba dopłacić 1700 złotych.
Przedsprzedaż nowych monitorów Apple rozpocznie się w środę 4 marca. Rynkową dostępność produktów zaplanowano na 11 marca. Na pewno warto rozejrzeć się za konkurencyjnymi laptopami. Na przykład Samsunga z serii ViewFinity, które można nabyć za mniej niż 2 tys. złotych.
Apple Studio Display XDR to potężny monitor dla profesjonalistów
Kosztujący kilkanaście tysięcy złotych Studio Display XDR to monitor, który Apple stworzyło z myślą o profesjonalistach, gdzie ceny mają drugorzędne znaczenie. Urządzenie ma 27-calowy wyświetlacz Mini LED o rozdzielczości 5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna dla treści HDR wynosi 2 tys. nitów.
Nowy monitor Apple ma również dwa superszybkie interfejsy Thunderbolt 5 o przepustowości 120Gb/s oraz dwa USB C (do 10 Gb/s). To pierwsze złącze jest również dostarczać energię do 140 W, a więc można go na przykład połączyć z MacBookiem Pro. Szkło nanostrukturalne jest opcjonalne i wiążę się z dopłatą.
Dwa razy tańszy Apple Studio Display skierowany jest do mniej wymagających klientów. Znajdziemy tu standardowe odświeżanie w 60 Hz oraz 12-megapiselową kamerę Center Stage. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów, ale nie zabrakło sześciu głośników ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego.