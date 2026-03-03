Polskie ceny monitorów Apple Studio Display

Do wyboru są dwa monitory, ale nie są to tanie produkty. Ten prostszy również kosztuje niemało. Cennik na polski rynek prezentuje się następująco.

Apple Studio Display - 7499 złotych

Apple Studio Display ze szkłem nanostrukturalnym - 8799 złotych

Apple Studio Display XDR - 14999 złotych

Apple Studio Display XDR ze szkłem nanostrukturalnym - 16299 złotych

W podstawowej cenie klient może wybrać podstawę z regulacją pochylenia lub uchwyt VESA. W przypadku tańszego Apple Studio Display za podstawę z regulacją pochylenia oraz wysokości trzeba dopłacić 1700 złotych.

Monitory Apple Studio Display to produkty dla wymagających klientów. Apple materiały prasowe

Przedsprzedaż nowych monitorów Apple rozpocznie się w środę 4 marca. Rynkową dostępność produktów zaplanowano na 11 marca. Na pewno warto rozejrzeć się za konkurencyjnymi laptopami. Na przykład Samsunga z serii ViewFinity, które można nabyć za mniej niż 2 tys. złotych.

Apple Studio Display XDR to potężny monitor dla profesjonalistów

Kosztujący kilkanaście tysięcy złotych Studio Display XDR to monitor, który Apple stworzyło z myślą o profesjonalistach, gdzie ceny mają drugorzędne znaczenie. Urządzenie ma 27-calowy wyświetlacz Mini LED o rozdzielczości 5K oraz odświeżaniem obrazu w zakresie do 120 Hz. Jasność maksymalna dla treści HDR wynosi 2 tys. nitów.

Monitor Apple Studio Display XDR. Apple materiały prasowe

Nowy monitor Apple ma również dwa superszybkie interfejsy Thunderbolt 5 o przepustowości 120Gb/s oraz dwa USB C (do 10 Gb/s). To pierwsze złącze jest również dostarczać energię do 140 W, a więc można go na przykład połączyć z MacBookiem Pro. Szkło nanostrukturalne jest opcjonalne i wiążę się z dopłatą.

Dwa razy tańszy Apple Studio Display skierowany jest do mniej wymagających klientów. Znajdziemy tu standardowe odświeżanie w 60 Hz oraz 12-megapiselową kamerę Center Stage. Jasność maksymalna wynosi 600 nitów, ale nie zabrakło sześciu głośników ze wsparciem dla dźwięku przestrzennego.

