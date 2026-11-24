W skrócie Apple planuje przywrócić w swojej ofercie specjalne wersje produktów z serii (PRODUCT)RED, które będą wspierać fundację The Global Fund.

W pierwszej kolejności czerwony kolor otrzymają głośnik HomePod Mini 2 oraz słuchawki AirPods Max 2, a ceny tych urządzeń pozostaną na standardowym poziomie.

Inicjatywa (PRODUCT)RED od momentu powstania w 2006 roku pozwoliła firmie Apple na przekazanie ponad 270 milionów dolarów na walkę z chorobami takimi jak AIDS.

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(PRODUCT)RED to specjalna inicjatywa, której celem jest zbieranie środków dla The Global Fund. Apple, które od jakiegoś czasu nie oferuje specjalnych wersji produktów w czerwonym kolorze, planuje je przywrócić. Wiemy, jakie urządzenia będzie można nabyć w tej edycji w pierwszej kolejności.

HomePod Mini 2 i AirPods Max 2 wkrótce w wersjach (PRODUCT)RED

Apple planuje wrócić do wspierania The Global Fund i już wkrótce wprowadzi do oferty nowe produkty z serii (PRODUCT)RED. Informacje na ich temat uzyskał Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Czego należy się spodziewać?

Gurman twierdzi, że Apple planuje wkrótce wprowadzić do oferty dwa produkty z serii (PRODUCT)RED i będą to głośnik HomePod Mini 2, który debiutował w październiku oraz słuchawki AirPods Max 2. Będą to specjalne edycje gadżetów w czerwonym kolorze.

Zyski ze sprzedaży specjalnych wersji głośnika HomePod Mini 2 oraz słuchawek AirPods Max 2 zostaną przeznaczone na wspieranie The Global Fund. Ceny produktów nie powinny różnić się od standardowych. W pierwszym przypadku jest to 169 euro (ok. 750 złotych). W drugim 2499 złotych.

Apple przeznaczy zyski ze sprzedaży produktów (PRODUCT)RED na walkę z AIDS

Zyski ze sprzedaży produktów (PRODUCT)RED Apple przekaże na rzecz The Global Fund, które zajmuje się walką z AIDS, gruźlicą czy malarią. Sama inicjatywa powstała w 2006 r. podczas Światowego Forum Gospodarczego, a jednym z jej pomysłodawców był m.in. Bono, wokalista zespołu U2.

Do akcji przyłączyły się firmy z branży telefonii komórkowej oraz m.in. American Express, Armani, Converse czy Gap. Apple w pierwszej kolejności zaoferowało klientom czerwone wersje odtwarzaczy muzycznych iPod Nano i Shuffle. Potem pojawiły się czerwone edycje telefonów iPhone 7 czy inne produkty.

Apple od momentu dołączenia do inicjatywy (PRODUCT)RED zdołało przeznaczyć na rzecz The Global Fund ponad 270 mln dolarów.