Apple szykuje z myślą o iOS 28 istotne zmiany. Kiedy premiera?

W skrócie Apple wdraża zmiany w procesie tworzenia iOS 28, wydłużając etap programowania do sześciu tygodni kosztem fazy integracji funkcji.

Nowa strategia zarządzania pracami, wprowadzona pod wodzą Johna Ternusa, spotkała się z pozytywnym odbiorem inżynierów Apple.

Zmiany wewnątrz firmy nie wpłyną na harmonogram premier, który zakłada oficjalną prezentację systemu na WWDC27 w czerwcu 2027 roku.

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Apple zaprezentuje system operacyjny iOS 28 w przyszłym roku. Potem rozpocznie się program beta testów, a ostatecznie aktualizacja trafi na istniejące modele iPhone'ów. Najpierw jednak oprogramowanie musi powstać i tutaj szykowane są pewne zmiany.

Apple wprowadza zmiany w rozwoju iOS 28

Nowe informacje związane z planami giganta z Cupertino uzyskał Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu Apple. Dowiadujemy się, że pod wodzą nowego CEO, Johna Ternusa zarządzono pewne zmiany obejmujące harmonogram prac nad iOS 28 i pozostałymi aktualizacjami na inne urządzenia.

Z informacji przekazanych prze Gurmana wynika, że Apple pierwszy etap rozwoju iOS 28 (z trzech głównych faz) przebiegnie nieco inaczej niż rok wcześniej. Zazwyczaj był on podzielony na dwa czterotygodniowe okresy. Pierwszy należał do prac programistów, a drugi służył do integracji nowych funkcji.

Zamiast typowego podziału na dwa czterotygodniowe okresy, inżynierowie Apple otrzymali sześć tygodni na programowanie, poszukiwania i opracowywanie nowych funkcji, a następnie zaledwie dwa tygodnie na finalizację prac

"Pracownicy przyznają, że podoba im się ta zmiana, wskazując, że daje ona więcej czasu na generowanie pomysłów i ich zgłębianie, zanim przyjdzie moment na podjęcie ostatecznych decyzji" - dodaje Mark Gurman.

Kiedy premiera aktualizacji iOS 28 dla iPhone'ów

Warto mieć na uwadze, że wewnętrzne zmiany obejmujące prace nad oprogramowaniem, nie powinny mieć wpływu na dotychczasowy harmonogram wydawniczy. To oznacza, że czekają nas następujące etapy.

Czerwiec 2027 r. - konferencja WWDC27 wraz z premierą iOS 28 i pozostałych nowych systemów operacyjnych Apple. Pierwszego dnia po keynote wczesne wersje beta trafią w ręce deweloperów.

Lipiec 2027 r. - publiczny program pilotażowy iOS 28 beta , gdzie nowy system będą mogli testować wszyscy.

Wrzesień 2027 r. - premiera iOS 28 dla wszystkich użytkowników iPhone'ów

Oczywiście powyższe terminy dotyczą także pozostałych z nowych systemów operacyjnych, czyli iPadOS, macOS, tvOS, watchOS, visionOS oraz oprogramowania dla głośników HomePod.