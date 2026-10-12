Apple TV 4K 4. gen. i HomePod Mini 2. Co wiemy przed premierą?

W skrócie Apple TV 4K 4. generacji zyska procesor A19, 8 GB RAM oraz wsparcie dla Siri AI, co pozwoli na obsługę urządzenia bez konieczności używania pilota.

Przeprojektowany pilot do Apple TV 4K otrzyma własny głośniczek ułatwiający lokalizację oraz nowy chip N1 odpowiedzialny za łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6 i Thread.

HomePod Mini 2 będzie wyposażony w chip S10 znany z zegarków Apple Watch oraz układ N1, a urządzenie trafi do sprzedaży w pięciu wariantach kolorystycznych.

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Przed nami pierwsze z dwóch październikowych wydarzeń Apple. Już we wtorek odbędzie się event "Welcome home", gdzie zobaczymy nowe produkty dla domu. Będą to zupełnie nowe HomeView oraz Apple TV 4K 4. gen. i HomePod Mini 2.

Nowe Apple TV 4K 4. generacji z chipem A19 i przeprojektowanym pilotem

Nowe informacje o Apple TV 4K 4. generacji uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu gigant z Cupertino. Urządzenie z wyglądu będzie bardzo podobne do poprzedniej wersji, ale zyska kilka ciekawych usprawnień.

Pod obudową przystawki znajdzie się procesor Apple A19 znany z iPhone'a 17, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Dzięki temu nowe urządzenie otrzyma wsparcie dla Siri AI i do komunikacji nie będzie potrzebny nawet pilot. Samo urządzenie otrzyma mikrofon na obudowie.

Pilot zdalnego sterowania został przeprojektowany i Apple umieściło w nim głośniczek. W ten sposób będzie go można szybko zlokalizować w przypadku zgubienia. Nowością jest także autorski chip N1, który odpowiada za łączność Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread.

Głośnik HomePod Mini 2 z chipem S10 z Apple Watchy

Kolejną nowością jest głośnik HomePod Mini 2, który również wprowadzi różne udoskonalenia. Wśród nich jest chip S10 z nowszych zegarków Apple Watch (w poprzedniej generacji jest S5), który ma zapewnić m.in. wsparcie dla nowej Siri AI. Poza tym nie zabraknie układu N1.

HomePod Mini 2 ma być dostępny w pięciu kolorach obudowy. Są to biały, szary, niebieski, różowy oraz zielony. Przedsprzedaż ma ruszyć w ciągu najbliższych dni. Natomiast rynkowy debiut został zaplanowany na 30 października i tego samego dnia do sklepów trafi Apple TV 4K 4. generacji.

Ceny urządzeń nie są znane, ale nie można wykluczyć podwyżek względem obecnej generacji, co jest spowodowane rosnącymi kosztami produkcji. Dokładne kwoty poznamy zaraz po wtorkowym wydarzeniu.