W skrócie Nowe Apple TV 4K wyposażono w procesor A19 znany z iPhone'ów 17 oraz 8 GB pamięci RAM, co znacząco poprawia wydajność urządzenia w multimediach i grach.

Urządzenie otrzymało autorski czip Apple N1, który odpowiada za obsługę nowoczesnych standardów łączności bezprzewodowej, takich jak Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread.

Sprzęt zyskał wsparcie dla funkcji Apple Intelligence oraz nowej wersji Siri AI, natomiast wygląd zewnętrzny przystawki telewizyjnej pozostał niemal niezmieniony.

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Apple TV 4K to kolejny produkt, który odświeża dziś producent. Wraz z głośnikiem HomePod Mini 2. Firma kazała czekać na nową przystawkę telewizyjną z tvOS blisko cztery lata. Ile kosztuje nowy model i jakie nowości wprowadza?

Ceny Apple TV 4K w Polsce

Nowe Apple TV 4K debiutuje w jednej wersji. Ile zapłacimy za nie w Polsce? Cena została ustalona w Polsce na 1499 złotych. Kwoty są więc wyższe w porównaniu do 3. generacji tego urządzenia z 2022 r. Przedsprzedaż rusza dziś, a sklepowa premiera ma odbyć się 13 listopada.

Nowe Apple TV 4K będzie konkurować o klientów m.in. z Google TV Streamer, który kosztuje około 425-520 złotych (w zależności od sklepu). Tańszą opcją jest Chromecast 4K za mniej niż 400 złotych.

Specyfikacja techniczna Apple TV 4K 4. generacji

Nowe Apple TV 4K z zewnątrz wygląda podobnie i nadal jest to urządzenie zamknięte w niewielkiej obudowie w czarnym kolorze. Z tyłu znajdują się złącza HDMI i port zasilający oraz Ethernet. Ciekawej jest w środku.

Nowa przystawka telewizyjna otrzymała procesor Apple A19, który znamy z iPhone'ów 17 z 2025 r. Nowy czip w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni płynną obsługę multimediów oraz pozwoli uruchamiać gry. Nie zabrakło też wsparcia dla pakietu funkcji Apple Intelligence, który ma wkraczać również na salony czy nowej Siri AI. Komunikacja głosowa jest możliwa dzięki wbudowanemu głośnikowi.

Nowe Apple TV 4K na pierwszy rzut oka przypomina poprzednią generację. Apple materiały prasowe

Nowością jest także autorski czip Apple N1. Znamy go już z iPhone'ów 17 czy ostatnich iPadów Pro. Układ odpowiada za obsługę łączności bezprzewodowej Wi-Fi 7 oraz Bluetooth 6 czy Thread. Ponadto zapewnia lepszą integrację z pozostałymi komponentami urządzenia.

W zestawie znajduje się pilot zdalnego sterowania dający wygodny dostęp do asystentki Siri, który został przeprojektowany. Apple umieściło w nim głośniczek, co ułatwi lokalizowanie.



