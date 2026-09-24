Apple TV za darmo przez miesiąc. Ruszyła nowa promocja

W skrócie Apple uruchomiło promocję, w ramach której można otrzymać miesiąc dostępu do platformy Apple TV za darmo dzięki akcji z FC Mobile 26.

Oferta jest dostępna dla nowych oraz powracających użytkowników do końca października bieżącego roku i wymaga aktywacji przez specjalny kod.

Oprócz specjalnej akcji, w serwisie nadal obowiązuje standardowa, siedmiodniowa darmowa subskrypcja, jednak tych dwóch ofert nie można łączyć w jedną.

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Apple TV to popularna usługa, która to jednak wymaga opłat. Miesięczny plan kosztuje w Polsce 34,99 złotych. Co jakiś czas pojawiają się pewne promocje, które pozwalają uzyskać dostęp bez opłat. Nie inaczej jest tym razem.

Nowa promocja na Apple TV za darmo przez miesiąc

Gigant z Cupertino wystartował z nową promocją na Apple TV, która jest efektem wspólnej akcji z FC Mobile 26. W jej ramach dostęp do popularnej usługi można uzyskać za darmo przez 30 dni i w ten sposób zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. W tym czasie można nadrobić produkcje dostępne w platformie, a przed upływem końca bezpłatnego okresu zrezygnować z dalszej subskrypcji.

Chcąc skorzystać z promocji należy udać się pod adres redeem.services.apple/fcmobile-2026-emeia i następnie skorzystać z przycisku Redeem Now. To uruchomi aplikację Apple TV wraz ze specjalnym oknem, gdzie można zapoznać się z warunkami oferty.

Z nowej promocji można skorzystać do końca października. Później oferta wygaśnie. Warto dodać, że opcja dostępna jest nie tylko dla nowych użytkowników. Również tych powracających, którzy w przeszłości subskrybowali platformę, ale potem z niej zrezygnowali.

W usłudze Apple TV obowiązuje także inna promocja

Warto dodać, że gigant z Cupertino przy okazji nie zrezygnował z dotychczasowej opcji, która daje możliwość uzyskania bezpłatnego dostępu do platformy przez okres siedmiu dni. Stosowny baner znajduje się na głównej stronie Apple TV.

W tym przypadku również należy anulować subskrypcję przed upływem darmowego okresu próbnego. W przeciwnym wypadku zostanie pobrana opłata zgodna z obowiązującym cennikiem. Warto dodać, że obu promocji nie można łączyć w jednej chwili i nie ma to wpływu na wydłużenie czasu trwania.

Apple TV to usługa, która debiutowała kilka lat temu. Początkowo oferta była dosyć uboga, ale obecnie można tam znaleźć naprawdę wiele ciekawych produkcji. Nowych ciągle przybywa, a firma przygotowuje kolejne.



