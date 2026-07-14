W skrócie Apple uruchomiło publiczny program pilotażowy, w ramach którego każdy użytkownik może zainstalować pierwszą wersję beta systemu iOS 27 na swoim iPhonie.

Oprócz iOS 27 Apple udostępniło do testów publicznych oprogramowanie w wersji 27 dla iPadów, zegarków Apple Watch, Apple TV, komputerów Mac, HomePodów oraz słuchawek AirPods.

Aby zainstalować betę, należy zarejestrować się na stronie beta.apple.com, a następnie w ustawieniach iPhone'a wybrać odpowiednią opcję w sekcji uaktualnień.

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Apple zaprezentowało iOS 27 w czerwcu na WWDC26 i niedługo po keynote otwierającym konferencję nowy system w wersji poglądowej udostępniono deweloperom. Wtedy zapowiedziano, że publiczny program pilotażowy wystartuje w lipcu. Tak też się stało.

Apple udostępnia betę iOS 27 i inne systemy dla wszystkich użytkowników

Gigant z Cupertino uruchomił dziś publiczny program pilotażowy nowych systemów operacyjnych dla wszystkich użytkowników, którzy chcą wypróbować nowe oprogramowanie przez premierą zaplanowaną na wrzesień. W ramach otwartych testów właściciele iPhone'ów mogą instalować betę iOS 27 i w ten sposób zapoznać się z nowościami już dziś.

Przy okazji Apple umożliwia uzyskanie dostępu także do wersji beta nowego oprogramowania dla pozostałych urządzeń. Są to:

Z publicznego programu pilotażowego wykluczony jest system visionOS 27 dla gogli Vision Pro.

Jak zainstalować iOS 27 Public Beta na iPhonie?

Dołączenie do programu pilotażowego, co pozwala zainstalować iOS 27 beta na iPhonie już dziś, jest bardzo proste. W tym celu trzeba wykonać następujące działania.

Udajemy się na stronę beta.apple.com, gdzie należy zalogować się tym samym kontem Apple, którego używa się na iPhonie. Należy zgłosić chęć uczestnictwa w publicznym programie pilotażowym i zaakceptować warunki umowy. Na iPhonie udajemy się do sekcji Ustawienia, Ogólne i Uaktualnienia. W nowym oknie wybieramy opcję Uaktualnienia beta i następnie Publiczna wersja beta iOS 27. Po chwili iPhone w sekcji Uaktualnienia wyświetli informację o dostępności bety iOS 27, którą należy pobrać i zainstalować.

Pamiętajmy jednak, że instalacja wersji beta oprogramowania niesie ze sobą pewne ryzyka. Nowy system z pewnością nie jest pozbawiony błędów i nie wszystko musi działać zgodnie z oczekiwaniami. Przed instalacją bety warto wykonać backup. Poza tym w każdej chwili można wrócić do iOS 26.



