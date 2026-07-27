Apple Upgrade. Nowy program dla iPhone'ów, iPadów i Maców we wtorek

W skrócie Apple uruchomi program Apple Upgrade, który umożliwi leasing iPhone'ów, iPadów, komputerów Mac oraz zegarków Apple Watch na okres 24 lub 36 miesięcy.

Po zakończeniu okresu leasingu użytkownicy będą mogli wybrać jedną z trzech opcji: zwrot sprzętu, wymianę urządzenia na nowszy model lub jego wykupienie.

Program nie obejmie najtańszych urządzeń, takich jak iPhone 16 czy MacBook Neo, a w miesięcznej opłacie prawdopodobnie zabraknie ochrony Apple Care+.

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Urządzenia z logo Apple nie są tanie i nie każdy może pozwolić sobie na ich jednorazowy zakup. Dlatego gigant z Cupertino szuka różnych sposobów na zarabianie na własnych produktach, również w formie wypożyczania. Już za chwilę rusza nowy program.

Program Apple Upgrade pozwoli wypożyczyć iPhone'a, iPada czy Maca

Informacje o nowym programie uzyskał Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu firmy. Apple Upgrade ma wystartować w Stanach Zjednoczonych już we wtorek 28 lipca. Tego samego dnia zostanie wstrzymane nowe uczestnictwo w programie iPhone Upgrade, ale dotychczasowi klienci będą objęci dotychczasową umową.

Czym jest Apple Upgrade? To nowy program, który umożliwi leasing większości modeli iPhone'ów, zegarków Apple Watch, iPadów oraz komputerów Mac. W przypadku dwóch pierwszych kategorii produktów ma to być możliwe w okresie 24 miesięcy. W pozostałych przez 36 miesięcy.

Apple przewidziało dla klientów różne opcje. W tym związane z zakończeniem umowy. Po upływie zadanego okresu użytkownicy będą mogli zdecydować, co zrobić z leasingowanym urządzeniem. Będzie je można oddać, wymienić na nowszy model czy wykupić.

Program Apple Upgrade ma pozwolić obniżyć raty i ma ograniczenia

Apple chce zachwalać nowy program przede wszystkim pod względem oszczędności, na które klienci będą mogli liczyć w porównaniu z innymi opcjami finansowania, jak na przykład zakupami ratalnymi. Będą też pewne ograniczenia i tutaj Bloomberg wymienia następujące zagadnienia.

wyłączone najtańsze urządzenia . Dotyczy to m.in. zegarka Apple Watch SE, podstawowego iPada, smartfona iPhone 16 czy laptopa Z programu zostaną. Dotyczy to m.in. zegarka Apple Watch SE, podstawowego iPada, smartfona iPhone 16 czy laptopa MacBook Neo

W miesięczną cenę prawdopodobnie nie będzie wliczona ochrona Apple Care+.

Więcej szczegółów zapewne poznamy już we wtorek, gdy program Apple Upgrade zostanie oficjalnie uruchomiony. Istniejący iPhone Upgrade będzie zapewne działać dla dotychczasowych klientów przez jakiś czas, a potem zostaną oni przeniesieni do nowej opcji. Bloomberg twierdzi, że nowy program ma skupiać się na leasingu, a nie tradycyjnym finansowaniu.



