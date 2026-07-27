Apple Upgrade. Nowy program dla iPhone'ów, iPadów i Maców we wtorek

W skrócie
- Apple uruchomi program Apple Upgrade, który umożliwi leasing iPhone'ów, iPadów, komputerów Mac oraz zegarków Apple Watch na okres 24 lub 36 miesięcy.
- Po zakończeniu okresu leasingu użytkownicy będą mogli wybrać jedną z trzech opcji: zwrot sprzętu, wymianę urządzenia na nowszy model lub jego wykupienie.
- Program nie obejmie najtańszych urządzeń, takich jak iPhone 16 czy MacBook Neo, a w miesięcznej opłacie prawdopodobnie zabraknie ochrony Apple Care+.
- Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie
Urządzenia z logo Apple nie są tanie i nie każdy może pozwolić sobie na ich jednorazowy zakup. Dlatego gigant z Cupertino szuka różnych sposobów na zarabianie na własnych produktach, również w formie wypożyczania. Już za chwilę rusza nowy program.
Program Apple Upgrade pozwoli wypożyczyć iPhone'a, iPada czy Maca
Informacje o nowym programie uzyskał Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu firmy. Apple Upgrade ma wystartować w Stanach Zjednoczonych już we wtorek 28 lipca. Tego samego dnia zostanie wstrzymane nowe uczestnictwo w programie iPhone Upgrade, ale dotychczasowi klienci będą objęci dotychczasową umową.
Czym jest Apple Upgrade? To nowy program, który umożliwi leasing większości modeli iPhone'ów, zegarków Apple Watch, iPadów oraz komputerów Mac. W przypadku dwóch pierwszych kategorii produktów ma to być możliwe w okresie 24 miesięcy. W pozostałych przez 36 miesięcy.
Apple przewidziało dla klientów różne opcje. W tym związane z zakończeniem umowy. Po upływie zadanego okresu użytkownicy będą mogli zdecydować, co zrobić z leasingowanym urządzeniem. Będzie je można oddać, wymienić na nowszy model czy wykupić.
Program Apple Upgrade ma pozwolić obniżyć raty i ma ograniczenia
Apple chce zachwalać nowy program przede wszystkim pod względem oszczędności, na które klienci będą mogli liczyć w porównaniu z innymi opcjami finansowania, jak na przykład zakupami ratalnymi. Będą też pewne ograniczenia i tutaj Bloomberg wymienia następujące zagadnienia.
- Z programu zostaną wyłączone najtańsze urządzenia. Dotyczy to m.in. zegarka Apple Watch SE, podstawowego iPada, smartfona iPhone 16 czy laptopa MacBook Neo.
- W miesięczną cenę prawdopodobnie nie będzie wliczona ochrona Apple Care+.
Więcej szczegółów zapewne poznamy już we wtorek, gdy program Apple Upgrade zostanie oficjalnie uruchomiony. Istniejący iPhone Upgrade będzie zapewne działać dla dotychczasowych klientów przez jakiś czas, a potem zostaną oni przeniesieni do nowej opcji. Bloomberg twierdzi, że nowy program ma skupiać się na leasingu, a nie tradycyjnym finansowaniu.