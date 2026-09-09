Apple Watch series 12 i Ultra 4 oficjalnie. Znamy ceny

W skrócie Apple zaprezentowało smartwatche series 12 oraz Ultra 4, które są droższe od swoich poprzedników, a ich przedsprzedaż rozpoczyna się dzisiaj.

Model series 12 wyposażono w nowy chip S11, poprawioną wydajność, brązowy kolor obudowy oraz rozbudowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji.

Wariant Ultra 4 oferuje udoskonalony system łączności satelitarnej oraz wydłużony czas pracy na baterii, który według producenta wynosi do 50 godzin.

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W trakcie środowej konferencji gigant z Cupertino zaprezentował nowe smartwatche z watchOS. Są to zegarki Apple Watch series 12 oraz Ultra 4. Urządzenia wprowadzają pewne nowości i zmiany. Zobaczmy sobie także ceny.

Ceny smartwatchy Apple Watch series 12 i Ultra 4

Nowe smartwatche z watchOS są droższe od poprzednich generacji. Ceny nie wzrosły prezentują się następująco.

Apple Watch series 12 41 mm - od 399 dolarów

Apple Watch series 12 45 mm - od 449 dolarów

Apple Watch Ultra 4 - od 799 dolarów

Przedsprzedaż rusza dziś. Pierwsze dostawy zaplanowano na 18 września. Można zawsze rzucić okiem na zegarki konkurencji, na przykład Google Pixel Watch 5 dostępne od 1799 złotych czy Samsung Galaxy Watch 9 od 1749 złotych.

Co nowego w Apple Watch series 12

Nowe smartwatche z watchOS nie wprowadzają większych zmian w designie. Ten w zasadzie pozostał taki sam. Nacisk położono na lepszą wydajność (nowy chip S11) i w połączeniu z autorskim oprogramowaniem zwiększono czas pracy na baterii. Jest też nowy kolor obudowy - brązowy.

Apple Watch series 12 wprowadza nowy kolor obudowy. Apple materiały prasowe

Smartwatche Apple Watch series 12 wprowadzają też różne udoskonalenia obejmujące monitorowanie zdrowia oraz parametrów kondycji czy śledzenie aktywności. Możliwe to jest dzięki nowemu systemowi zbierania danych oraz ich przetwarzania w połączeniu z Apple Intelligence na iPhone'ach. Ciekawą funkcją jest Health Age i pojawi się nowa aplikacja Zdrowie.

Nowości w smartwatchu Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4 to nowy smartwatch dla najbardziej wymagających użytkowników. Zegarek wprowadza liczne udoskonalenia i zmiany. Na uwagę z pewnością zasługuje udoskonalony system łączności satelitarnej i wydłużony czas pracy na baterii.

Smartwatch Apple Watch Ultra 4. Apple materiały prasowe

Pod obudową zegarka jest tam sam chip S11, który znalazł się w zegarkach series 12. Dzięki temu w połączeniu z watchOS 27 udało się wydłużyć czas pracy na baterii. Apple deklaruje nawet 50 godzin na jednym ładowaniu.



