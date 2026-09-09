Apple Watch series 12 i Ultra 4 oficjalnie. Znamy ceny

W skrócie
- Apple zaprezentowało smartwatche series 12 oraz Ultra 4, które są droższe od swoich poprzedników, a ich przedsprzedaż rozpoczyna się dzisiaj.
- Model series 12 wyposażono w nowy chip S11, poprawioną wydajność, brązowy kolor obudowy oraz rozbudowane funkcje monitorowania zdrowia i kondycji.
- Wariant Ultra 4 oferuje udoskonalony system łączności satelitarnej oraz wydłużony czas pracy na baterii, który według producenta wynosi do 50 godzin.
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W trakcie środowej konferencji gigant z Cupertino zaprezentował nowe smartwatche z watchOS. Są to zegarki Apple Watch series 12 oraz Ultra 4. Urządzenia wprowadzają pewne nowości i zmiany. Zobaczmy sobie także ceny.
Ceny smartwatchy Apple Watch series 12 i Ultra 4
Nowe smartwatche z watchOS są droższe od poprzednich generacji. Ceny nie wzrosły prezentują się następująco.
- Apple Watch series 12 41 mm - od 399 dolarów
- Apple Watch series 12 45 mm - od 449 dolarów
- Apple Watch Ultra 4 - od 799 dolarów
Przedsprzedaż rusza dziś. Pierwsze dostawy zaplanowano na 18 września. Można zawsze rzucić okiem na zegarki konkurencji, na przykład Google Pixel Watch 5 dostępne od 1799 złotych czy Samsung Galaxy Watch 9 od 1749 złotych.
Co nowego w Apple Watch series 12
Nowe smartwatche z watchOS nie wprowadzają większych zmian w designie. Ten w zasadzie pozostał taki sam. Nacisk położono na lepszą wydajność (nowy chip S11) i w połączeniu z autorskim oprogramowaniem zwiększono czas pracy na baterii. Jest też nowy kolor obudowy - brązowy.
Smartwatche Apple Watch series 12 wprowadzają też różne udoskonalenia obejmujące monitorowanie zdrowia oraz parametrów kondycji czy śledzenie aktywności. Możliwe to jest dzięki nowemu systemowi zbierania danych oraz ich przetwarzania w połączeniu z Apple Intelligence na iPhone'ach. Ciekawą funkcją jest Health Age i pojawi się nowa aplikacja Zdrowie.
Nowości w smartwatchu Apple Watch Ultra 4
Apple Watch Ultra 4 to nowy smartwatch dla najbardziej wymagających użytkowników. Zegarek wprowadza liczne udoskonalenia i zmiany. Na uwagę z pewnością zasługuje udoskonalony system łączności satelitarnej i wydłużony czas pracy na baterii.
Pod obudową zegarka jest tam sam chip S11, który znalazł się w zegarkach series 12. Dzięki temu w połączeniu z watchOS 27 udało się wydłużyć czas pracy na baterii. Apple deklaruje nawet 50 godzin na jednym ładowaniu.
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