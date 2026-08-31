Apple Watch series 12, TV 4K i HomePod Mini 2. Co jeszcze zobaczymy?

W skrócie Podczas wrześniowej konferencji Apple zadebiutują zegarki Apple Watch series 12 z procesorem S11 oraz model Ultra 4, który zyska nową funkcjonalność satelitarną.

Apple TV 4K 4. generacji oraz głośnik HomePod Mini 2 otrzymają procesor wspierający nową Siri AI, a ich premiery były wcześniej wstrzymane z powodu prac nad oprogramowaniem.

Apple może zaprezentować HomePad, czyli inteligentne centrum domu łączące głośnik z ekranem, które w późniejszym terminie jesienią trafi do regularnej sprzedaży.

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Przed nami wrześniowa konferencja Apple, która będzie najważniejszym wydarzeniem produktowym w całym roku kalendarzowym giganta z Cupertino. Gwoździem programu eventu będą nowe smartfony iPhone 18 Pro i Max oraz składak Ultra. Co jeszcze zobaczymy 9 września? Nowości będzie znacznie więcej.

Smartwatche Apple Watch series 12 i Ultra 4

W przyszłym miesiącu firma odświeży własne zegarki z watchOS. Zobaczymy smartwatche Apple Watch series 12 oraz Ultra 4, które zastąpią obecnie dostępne generacje.

Zegarki Apple Watch series 12 nie wprowadzą większych zmian w designie. Smartwatche mają ponownie być dostępne w rozmiarach 41 i 45 mm. Najważniejsze nowości mogą pojawić się tam, gdzie nie widać ich gołym okiem. Będą to m.in. nowy procesor S11 czy inne udoskonalone komponenty. Sporo nowości pojawi się w oprogramowaniu, czyli systemie watchOS 27.

Nieco więcej zmian i nowości może pojawić się w zegarku Apple Watch Ultra 4. Smartwatch ma dostać rozbudowaną funkcjonalność z zakresu łączności satelitarnej. Tu mówi się m.in. o możliwości korzystania z Map czy wysyłania oraz odbierania zdjęć w aplikacji Wiadomości.

Nowe Apple TV 4K z nową Siri AI

Kolejną nowością będzie Apple TV 4K 4. generacji. Popularna przystawka telewizyjna nie była odświeżana od kilku lat i czas najwyższy na nową wersję. Urządzenie otrzyma procesor A17 Pro lub nowszy, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni wsparcie dla pakietu Apple Intelligence oraz nowej Siri AI.

Nowe Apple TV 4K otrzyma także autorski chip N1, który zapewni obsługę Wi-Fi 7, Bluetooth 6 oraz Thread. Ten ostatni ma duże znaczenie z zakresu rozbudowy urządzeń dla domu inteligentnego. Nowością ma być także przeprojektowany pilot zdalnego sterowania z Siri, ale jego wygląd na razie pozostaje owiany tajemnicą.

Słuchawki bezprzewodowe AirPods 5

Apple w trakcie wrześniowej konferencji powinno również zaprezentować zupełnie nowe słuchawki bezprzewodowe, czyli AirPods 5. Informacje na ich temat znaleziono niedawno w kodzie źródłowym systemu operacyjnego macOS. Dzięki temu wiemy, że w drodze są ponownie dwa modele.

Będą to podstawowe słuchawki AirPods 5 bez ANC, jak i droższy model wyposażony w funkcję aktywnego wyciszania dźwięków otoczenia. Design pewnie nie ulegnie większym zmianom w porównaniu do 4. generacji sprzed dwóch lat, ale ceny mogą nieznacznie wzrosnąć.

Nowe słuchawki bezprzewodowe wprowadzą pewnie różne ulepszenia. Być może pojawi się nowy chip H3, lepszy dźwięk czy też wydłużony czas pracy na baterii. Na szczegóły trzeba będzie jednak poczekać. W tym roku nie spodziewajmy się nowych słuchawek z serii AirPods Pro.

Głośnik HomePod Mini 2

Kolejną nowością ma być niewielki głośnik HomePod Mini 2. Apple każe na to urządzenie czekać latami i wiemy, że pod względem hardware prace nad tym gadżetem ukończono już miesiące temu. Podobnie jest z nowym Apple TV 4K. Dlaczego więc nie odświeżono ich wcześniej?

Problemem jest nowa Siri AI, która nie została ukończona na czas, a jest to rozwiązanie, które ma być istotną nowością w głośniku HomePod Mini 2 oraz nowym Apple TV 4K. Stąd też premiera uległa przesunięciu w czasie.

HomePod Mini 2 może nie wprowadzić większych zmian w designie. Nadal będzie niewielką "kulką", ale Apple powinno zapewnić dźwięk w lepszej jakości. Następnie mamy wspomniany chip N1, który zwiększy możliwości z zakresu połączeń bezprzewodowych. Do wyboru będzie kilka kolorów obudowy. Ceny nie są znane, ale poprzednia generacja debiutowała w kwocie 99 dolarów.

Nowy iPad Mini z Apple A19 Pro

Sporo w ostatnim czasie mówi się także o nowym tablecie iPad Mini, który powinien wprowadzić różne udoskonalenia. Jednym z nich z pewnością będzie mocny procesor Apple A19 Pro, który znamy z zeszłorocznych smartfonów iPhone 17 Pro i Air.

Następnie mamy ekran OLED-owy, który zastąpi w tych tabletach dotychczasowe wyświetlacze LCD. Pozwoli to na uzyskanie lepszych parametrów, ale też zwiększy koszty produkcji. Może to wpłynąć na ostateczne ceny dla klientów.

Nowy iPad Mini może też wprowadzić odświeżony design. Ekran ma przekątną około 8,6 cala, ale ramki staną się cieńsze. Dzięki temu całe urządzenie nie powinno mieć większych rozmiarów. Pewne plotki mówią także o obudowie, która ma zapewniać lepszą ochronę przed wodą.

Apple HomePad to nowy hub dla domu inteligentnego

Ostatnią z nowości, które Apple może pokazać w trakcie wrześniowej konferencji, jest mityczny HomePad. W rzeczywistości jest to umowna nazwa dla urządzenia z nowej kategorii, które ma być centrum domu inteligentnego.

Apple pracuje nad tym urządzeniem już kilka lat i jego premiera także była przekładana. Ponownie było to spowodowane oprogramowaniem, a nie hardware. HomePad ma być tak naprawdę połączeniem głośnika z ekranem. Gadżet ma być dostępny w dwóch wersjach. Jedną będzie można powiesić na ścianie, druga ma stację dokującą.

HomePad ma stanowić centrum inteligentnego domu, gdzie będzie można korzystać z różnych funkcji. Całość ma pracować pod kontrolą zmodyfikowanego oprogramowania tvOS, które znamy z Apple TV. Na ekranie wielkości dwóch położonych obok siebie iPhone'ów będą wyświetlane różne informacje oraz widżety, na których ma być prezentowana zawartość z różnych aplikacji.

Właściwa premiera tego urządzenia ma odbyć się dopiero później jesienią. Możliwe, że w październiku lub listopadzie. Jednak w trakcie wrześniowej konferencji Apple być może zobaczymy ten sprzęt po raz pierwszy, ale jako zapowiedź czegoś, co zostanie wprowadzone do sprzedaży później.



