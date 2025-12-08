Apple Fitness+ to platforma, która została zaprezentowana ponad pięć lat temu. Miało to miejsce we wrześniu 2020 r. podczas prezentacji nowych iPhone'ów. Premiera odbyła się kilka miesięcy później, ale tylko na wybranych rynkach i na liście nie było Polski. Teraz to ulega zmianie.

Polskie ceny usługi Apple Fitness+

Gigant z Cupertino poinformował dziś, że rozszerza dostępność Apple Fitness+ o 28 nowych rynków. Na liście jest także Polska, gdzie na dostępność musieliśmy poczekać kilka lat od uruchomienia. Platforma będzie dostępna w naszym kraju od 15 grudnia br. Ile za nią zapłacimy? Polskie ceny prezentują się następująco.

Apple Fitness+ w ramach miesięcznej subskrypcji - 19,99 złotych

Apple Fitness+ w planie rocznym - 159 złotych

Apple Fitness+ w Polsce od 15 grudnia. Apple materiały prasowe

Jak nietrudno zauważyć, decydują się na roczny plan można zaoszczędzić około 80 złotych. Warto dodać, że dla klientów kupujących nowe urządzenia Apple przewidziano trzymiesięczny dostęp do platformy za darmo.

Co to jest Apple Fitness+?

Apple Fitness+ to platforma, która stanowi rozszerzenia działań firmy z Cupertino w obszarze zdrowia i dbania o dobrą kondycję. Usługa daje dostęp do spersonalizowanych treningów i medytacji, które trwają od 5 do 45 minut. Wśród nich są tańce, joga, treningi siłowe czy pilates.

Dzięki płynnej integracji z urządzeniami Apple aplikacja Fitness+ pomaga użytkownikom w utrzymaniu zdrowszego trybu życia

Oczywiście Apple Fitness+ zapewnia głęboką integrację z urządzeniami firmy. Na przykład dzięki zegarkom Apple Watch nie tylko można śledzić własną aktywność, ale też udoskonalać treningi. Firma pozwala też na dostosowywanie harmonogramów do codziennych potrzeb. Natomiast w połączeniu z AirPods Pro 3 można liczyć na uzyskiwanie dostępu do pomiarów tętna, które są wyświetlane na ekranie iPhone'a lub innego urządzenia.

W Apple Fitness+ dużą rolę odgrywa także muzyka. Dzięki integracji z platformą Apple Music klienci mogą korzystać z różnych inspiracji muzycznych. Teraz firma wprowadza nowy gatunek i jest nim K-Pop.

