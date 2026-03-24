Apple zaprasza na duże wydarzenie pod nazwą WWDC26, które odbędzie się w przyszłym kwartale. Firma rozesłała do mediów oraz deweloperów zaproszenia i ujawniła, kiedy odbędzie się nadchodząca konferencja. Co na niej zobaczymy?

Apple ujawnia termin konferencji WWDC26

Nadchodząca konferencja WWDC26 odbędzie się w terminie 8-12 czerwca. Na pierwszy dzień wydarzenia planowany jest keynote, gdzie firma zaprezentuje światu najważniejsze nowości. Będą to przede wszystkim nowe systemy operacyjne dla poszczególnych urządzeń dostępnych w portfolio producenta.

Konferencja WWDC26 skupi się na niesamowitych aktualizacjach na platformach Apple, w tym postępach w zakresie sztucznej inteligencji, ekscytujących nowościach w ramach oprogramowania oraz narzędziach dla deweloperów

To oznacza, że w trakcie WWDC26 duży nacisk zostanie położony na rozwój sztucznej inteligencji oraz pakietu Apple Intelligence. Spodziewajmy się, że podczas wydarzenia zostanie zaprezentowana nowa Siri, która powstaje od kilku lat i ma być odpowiedzią na Google Gemini czy ChatGPT.

Apple pokaże na WWDC26 system iOS 27 dla iPhone'ów

WWDC26 to wydarzenie w dużym stopniu organizowane z myślą o deweloperach, którzy będą mogli zapoznać się z nowymi narzędziami oraz frameworkami. Co nie zmienia faktu, że nie zabraknie też nowości dla zwykłych użytkowników.

W trakcie WWDC26 Apple zaprezentuje system operacyjny iOS 27 dla iPhone'ów, czyli kolejną dużą aktualizację platformy. Wtedy poznamy najważniejsze nowości oraz zmiany. Wiemy, że w tym roku firma położy duży nacisk na AI oraz niezawodność.

Ponadto zobaczymy także systemy operacyjne na pozostałe urządzenia. Są to iPadOS, watchOS, macOS, tvOS, visionOS oraz nowe oprogramowanie dla HomePodów. Wszystkie z numerkami 27.

Czy zobaczymy także jakieś nowości sprzętowe? W przeszłości tak bywało, ale Apple zdaje się sukcesywnie odchodzić od tej praktyki i podczas WWDC skupia się na oprogramowaniu. Jak będzie w trakcie tegorocznej konferencji, to przekonamy się za kilka miesięcy.

