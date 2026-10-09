Apple zaprasza na wydarzenie. Co zobaczymy w trakcie "Welcome home"?

W skrócie Apple zaplanowało na 13 października wydarzenie pod hasłem Welcome home, podczas którego zaprezentuje nowości sprzętowe dedykowane inteligentnemu domowi.

Oczekiwane premiery obejmują nową przystawkę Apple TV 4K z układem A19, głośnik HomePod Mini 2 oraz tajemnicze urządzenie HomePad z wbudowanym ekranem dotykowym.

Według informacji przekazanych przez Marka Gurmana, 27 października może odbyć się druga konferencja Apple, skupiona na nowych komputerach Mac oraz iPadzie Mini.

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Apple nie zwalnia i po wrześniowej konferencji z nowymi iPhone'ami, szykuje kolejne premiery nowych produktów. Mamy je zobaczyć jeszcze w tym miesiącu i prawdopodobnie nastąpi to w trakcie dwóch osobnych wydarzeń. Pierwsze z nich odbędzie się na dniach i upłynie pod hasłem "Welcome home".

Październikowe wydarzenie Apple "Welcome home" już we wtorek

Apple potwierdziło, że już w najbliższy wtorek 13 października odbędzie się wydarzenie mające upłynąć pod hasłem "Welcome home". Nie będzie to jednak tradycyjna konferencja. Mimo to firma zaprosiła przedstawicieli mediów do Nowego Jorku, gdzie będą mogli oni zapoznać się z nowymi produktami.

Reszta świata zostanie poinformowana o nowościach w komunikach prasowych. Jakie produkty zobaczymy? Spodziewamy się co najmniej trzech nowości i są to:

Nowe - popularna przystawka do telewizorów po raz ostatni została odświeżona kilka lat temu. W nowej wersji pojawi się przede wszystkim mocny procesor A19 z zeszłorocznych iPhone'ów, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni dostęp do pakietu funkcji Apple Intelligence i nowej Siri AI. Ponadto urządzenie otrzyma autorski chip N1 zapewniający obsługę Wi-Fi, Bluetooth 6 oraz Thread. Plotki wskazują także na przeprojektowany pilot zdalnego sterowania. Apple TV 4K - popularna przystawka do telewizorów po raz ostatni została odświeżona kilka lat temu. W nowej wersji pojawi się przede wszystkim mocny procesor A19 z zeszłorocznych iPhone'ów, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni dostęp do pakietu funkcji Apple Intelligence i nowej Siri AI. Ponadto urządzenie otrzyma autorski chip N1 zapewniający obsługę Wi-Fi, Bluetooth 6 oraz Thread. Plotki wskazują także na przeprojektowany pilot zdalnego sterowania.

HomePod Mini 2 - nowy głośnik również wyczekiwany jest od kilku lat. Pod obudową pojawi się lepszy procesor zapewniający wsparcie dla Siri AI czy wspomniany wcześniej chip N1. Ponadto Apple zapewne poprawi jakość dźwięku. Do wyboru będzie pięć kolorów i są to biały, czarny, niebieski, zielony oraz różowy. - nowy głośnik również wyczekiwany jest od kilku lat. Pod obudową pojawi się lepszy procesor zapewniający wsparcie dla Siri AI czy wspomniany wcześniej chip N1. Ponadto Apple zapewne poprawi jakość dźwięku. Do wyboru będzie pięć kolorów i są to biały, czarny, niebieski, zielony oraz różowy.

HomePad - ostatnią z nowości jest zupełnie nowe urządzenie, które ma być połączeniem głośnika z ekranem dotykowym. To sprzęt dedykowany dla domu, który ma pełnić rolę centralnego huba. Z myślą o nim Apple przygotowało nowy system operacyjny bazujący na tvOS, który pozwoli wyświetlać interaktywne widżety i korzystać z popularnych aplikacji.

Apple planuje w październiku jeszcze jedno wydarzenie

Na tym nie koniec. Jeszcze w tym miesiącu ma odbyć się kolejne wydarzenie Apple, czego producent na razie nie potwierdził. Domniemanym terminem jest 27 października (również wtorek). Takie informacje przekazał Mark Gurman z Bloomberga, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

W drugiej połowie października zobaczymy co najmniej trzy nowe komputery Mac. Będą to nowy MacBook z dotykowym ekranem OLED-owym oraz MacBook Pro i iMac z chipami M6. Czwarta nowość to iPad Mini z wyświetlaczem OLED-owym.