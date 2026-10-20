Apple zaprasza na wydarzenie "Pro and Tell". Jakie nowości zobaczymy?

W skrócie Firma Apple oficjalnie potwierdziła, że wydarzenie pod hasłem Pro and Tell odbędzie się 28 października, a przedsprzedaż zaprezentowanych nowości ruszy jeszcze tego samego dnia.

Podczas konferencji zadebiutuje przeprojektowany MacBook Pro z dotykowym ekranem OLED oraz model podstawowy wyposażony w nowy procesor Apple M6.

W ofercie pojawi się również odświeżony iMac z chipem M6 oraz iPad Mini 8, który otrzyma wyświetlacz OLED i wydajny procesor Apple A20 Pro.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu , otwiera się w nowym oknie

Za nami wrześniowa konferencja Apple oraz październikowy event "Welcome home". Firma nie da długo odpocząć waszym portfelom. Już w przyszłym tygodniu odbędzie się kolejne wydarzenie, które upłynie pod hasłem "Pro and Tell".

Październikowe wydarzenie Apple "Pro and Tell"

Już wcześniej w sieci pojawiały się informacje, jakoby przed końcem miesiąca Apple planowało zorganizować jeszcze jeden październikowy event. Tak też się stanie. Producent przerwał milczenie i potwierdził termin najbliższego wydarzenia.

Najbliższy event zostanie zorganizowany w środę 28 października i ma upłynąć pod hasłem "Pro and Tell". Firma nie ujawnia na razie, co planuje zaprezentować, ale te informacje również nie zostały dochowane w tajemnicy do prezentacji.

Wiemy, że przedsprzedaż produktów ma ruszyć zaraz po oficjalnej zapowiedzi, czyli jeszcze 28 października. Natomiast dostawy pierwszych z nich rozpoczną się 6 listopada.

Apple w trakcie wydarzenia zaprezentuje nowe MacBooki Pro, iMaca i iPada mini 8

W trakcie wydarzenia "Pro and Tell" mamy zobaczyć cztery nowe produkty z logo nadgryzionego jabłka. Są to następujące urządzenia.

MacBook Pro z ekranem OLED-owym - Apple planuje wprowadzić do oferty przeprojektowanego MacBooka Pro i będzie to pierwszy model z wyświetlaczem dotykowym w technologii OLED-owej. Pod obudową mają znaleźć się chipy M5 Pro lub Max.

MacBook Pro z chipem M6 - kolejną nowością jest podstawowy wariant MacBooka Pro. Tutaj nie spodziewamy się większych zmian w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Najważniejszą z nich będzie nowy procesor M6. - kolejną nowością jest podstawowy wariant MacBooka Pro. Tutaj nie spodziewamy się większych zmian w porównaniu do zeszłorocznego modelu. Najważniejszą z nich będzie nowy procesor M6.

iMac z chipem M6 - w tym przypadku również nie spodziewajmy się większych zmian czy nowości. Nowy iMac dostanie procesor M6 i być może jakieś pomniejsze udoskonalenia.

iPad Mini 8 - najmniejszy tablet z logo nadgryzionego jabłka zostanie w końcu odświeżony. Najważniejszą zmianą ma być wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej, gdzie wcześniej były to panele LCD. Prawdopodobnie pod obudową znajdzie się chip Apple A20 Pro, czyli ten sam, który jest w smartfonach iPhone 18 Pro. - najmniejszy tablet z logo nadgryzionego jabłka zostanie w końcu odświeżony. Najważniejszą zmianą ma być wyświetlacz wykonany w technologii OLED-owej, gdzie wcześniej były to panele LCD. Prawdopodobnie pod obudową znajdzie się chip Apple A20 Pro, czyli ten sam, który jest w smartfonach iPhone 18 Pro.



