Ariane 64 Block 3 nie powstanie. Najpotężniejsza rakieta ESA zawieszona

W skrócie Europejska Agencja Kosmiczna zrezygnowała z budowy rakiety Ariane 64 Block 3 z powodu braku uzasadnienia programowego dla tego wariantu.

Misje planowane dla tej konstrukcji, w tym lądownik księżycowy Argonaut, zostaną zrealizowane przy użyciu istniejącej już wersji Ariane 64 Block 2.

Rozwój projektu Ariane 6 nie uzyskał pełnego finansowania od państw członkowskich ESA, co skłoniło agencję do wsparcia komercyjnych rakiet nośnych.

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Ariane 6 to obecnie najpotężniejsza rakieta Europy, która w wersji 64 odbyła pierwszy lot w lutym br. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) miała w planach zbudowanie jeszcze potężniejszej konstrukcji o większych możliwościach. Mowa o wariancie Ariane 64 Block 3. Ostatecznie z pomysłu zrezygnowano.

Europejska Agencja Kosmiczna nie potrzebuje rakiety Ariane 64 Block 3

Rakieta kosmiczna Ariane 64 w wersji Block 3 byłaby najpotężniejszą konstrukcją tego typu, którą kiedykolwiek zbudowano w Europie. Jedną z najważniejszych zmian miał być nowy górny stopień o nazwie ICARUS o zmniejszonej wadze. Czy to jednak jest potrzebne?

Europejska Agencja Kosmiczna chciała wykorzystać rakietę Ariane 64 Block 3 do realizacji m.in. dwóch misji. Pierwszą jest wysłanie sondy kosmicznej w kierunku Enceladusa, czyli jednego z księżyców Saturna, gdzie mogą istnieć warunki dla życia pozaziemskiego. Drugą jest lądownik księżycowy Argonaut.

Okazało się, że dla drugiej misji z powodzeniem wystarczy Ariane 64 w wersji Block 2 z mocniejszymi silnikami, ale bez potrzeby wymiany górnego stopnia na nowy. Ostatecznie ESA doszła więc do wniosku, że z takiej rakiety należy zrezygnować. Decyzja została poparta "brakiem potrzeby programowej lub uzasadnienia".

Brak rakiety Ariane 64 Block 3 wynika także z braku poparcia politycznego

Europejska Agencja Kosmiczna na rozwój własnych projektów potrzebuje odpowiednich finansów, a te pochodzą od poszczególnych państw członkowskich. Dalszy rozwój rakiety Ariane 64 nie spotkał się z oczekiwanym poparciem.

W listopadzie 2025 r. podczas Rady Ministerialnej ESA zdecydowano, że na rozwój rakiety Ariane 6 zostanie przeznaczone 145,94 mln euro. To dużo, ale w rzeczywistości nieco mniej niż połowa kwoty, o którą wnioskowała Europejska Agencja Kosmiczna. Wtedy było to 304,4 mln euro.

Europejska Agencja Kosmiczna szuka obecnie alternatyw dla drogiej rakiety Ariane 6 i tutaj spogląda w stronę sektora prywatnego. Podczas tego samego posiedzenia rady na program European Launcher Challenge (ELC) przeznaczono ponad 900 mln euro. Jego celem jest zbudowanie komercyjnych rakiet nośnych, które będą mogły być wykorzystywane do startów przez Stary Kontynent.

Warto zauważyć, że starty z wykorzystaniem rakiety Ariane 6 odbywają się rzadko. Jest to związane m.in. z wysokimi kosztami. Jedno wystrzelenie pochłania około 80-100 mln euro i nie jest to konstrukcja wielokrotnego użytku.