"Armia robotów" dla Ukrainy. Mychajło Fedorow ogłasza nowy projekt

W skrócie Mychajło Fedorow zainaugurował projekt Armia robotów podczas konferencji IT Arena, którego celem jest rozwój i wdrażanie technologii robotycznych na ukraińskim froncie.

Inicjatywa zakłada inwestycje w sektor technologii obronnych, tworzenie zespołów badawczo-rozwojowych oraz zacieśnienie współpracy między firmami technologicznymi a wojskiem.

Projekt obejmuje m.in. koncepcję stworzenia robota humanoidalnego zdolnego do walki, minowania oraz transportu amunicji w terminie najbliższych sześciu do dwunastu miesięcy.

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Były minister obrony Ukrainy Mychajło Fedorow ogłosił nowy projekt w trakcie konferencji IT Arena we Lwowie, która odbyła się w sobotę 26 września. To szersza akcja o nazwie "Armia robotów", która ma zwiększyć rozwój oraz wykorzystanie rozwiązań robotycznych na Ukrainie.

"Armia robotów" to zwiększenie rozwiązań robotycznych dla Ukrainy

Za nazwą "Armia robotów" ukrywa się inicjatywa, która ma na celu zwiększenie inwestycji w firmy działające w sektorze technologii obronnych. Następnie mamy uruchamianie nowych projektów czy wdrażanie rozwiązań i prowadzenie testów we współpracy z wojskiem.

Mychajło Fedorow zwraca też uwagę na konieczność tworzenia nowych zespołów badawczo-rozwojowych, które będą mogły pracować nad kolejnymi technologiami dla wojska czy zwiększenie produkcji różnych systemów, które są dziś potrzebne na polu walki.

Sam Fedorow już prowadzi inwestycje na rzecz zapowiedzianej inicjatywy i wierzy, że w ślad za nim pójdą także inni. Sam projekt nie ma jednak określonej struktury. Podczas zapowiedzi na IT Arena były minister obrony Ukrainy chciał zwrócić uwagę na pomysł, m.in. wśród obecnych na wydarzeniu inżynierów czy firm zajmujących się nowymi technologiami.

Mychajło Fedorow chce stworzyć humanoidalnego robota do walki

Co ciekawe, wśród postulatów proponowanych przez byłego ministra obrony Ukrainy znajduje się m.in. robot humanoidalny, który byłby w stanie walczyć na polu walki bez udziału ludzi. Propozycja zakłada możliwość stworzenia takiej maszyny w ciągu sześciu miesięcy. Natomiast po roku taki robot mógłby już atakować pozycje wroga.

Wpisuje się to w część propozycji w ramach inicjatywy "Armia robotów", które obejmują robotyczne pojazdy lądowe. Roboty humanoidalne mogłyby w rzeczywistości mieć także prostsze zadania do wykonania. Tutaj wymienia się m.in. przenoszenie amunicji, minowanie oraz rozminowywanie terenów czy ochrona pozycji wojsk.

Rozwiązania robotyczne odgrywają dziś na polu walki coraz większe znaczenie i Ukraina doskonale o tym wie. Państwo coraz chętniej sięga po nowe technologie i to pozwoliło mu m.in. na podjęcie działań ofensywnych, które wycelowane są w Rosję.