Firma Vulcan Elements wygrała przetarg ogłoszony przez armię USA na dostawę magnesów neodymowo-żelazowo-borowych do programu produkcji dronów o nazwie SkyFoundry. Magnesy te zostaną wykorzystane w silnikach napędzających małe bezzałogowe statki powietrzne.

Wybór dostawcy magnesów uwypukla wyzwanie tkwiące głębiej w łańcuchu dostaw dla sektora dronów. Produkcja dużej liczby statków powietrznych wymaga bowiem niezawodnego dostępu do podzespołów. Szczególnie w ramach tak dużej inicjatywy, jak SkyFoundry. Jej celem jest uruchomienie w USA wielkoskalowej produkcji małych dronów - docelowo idącej w miliony sztuk.

Uniezależnienie dostaw od Chińczyków

Firma Vulcan Elements została wybrana po przedstawieniu danych technicznych spełniających wymogi armii w zakresie parametrów użytkowych. Poddano ją również ocenie pod kątem możliwości produkcyjnych oraz dotychczasowej współpracy z klientami.

Armia wymagała od dostawców utrzymania procesu produkcji opartego w całości na zasobach krajowych i charakteryzującego się pełną integracją pionową. Vulcan Elements deklaruje, że jego łańcuch dostaw nie jest uzależniony od Chin w zakresie materiałów, technologii, oprogramowania ani własności intelektualnej.

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Magnesy neodymowo-żelazowo-borowe pozwalają na wytwarzanie silnych pól magnetycznych przy użyciu stosunkowo niewielkich elementów. Dzięki temu znajdują one zastosowanie w kompaktowych silnikach bezszczotkowych, stosowanych w małych bezzałogowych statkach powietrznych.

Decyzja firmy Vulcan Elements sprawia, że jeden z elementów tego łańcucha produkcyjnego znajdzie się na terenie Stanów Zjednoczonych. Teraz przedsiębiorstwo musi przekształcić planowane moce produkcyjne fabryki w dostawy magnesów niezbędne do realizacji wielkich programów administracji federalnej USA.

Największa fabryka magnesów poza Chinami

Firma Vulcan Elements buduje w Benson w Karolinie Północnej fabrykę magnesów o powierzchni około 100 tys. metrów kwadratowych. Przewiduje się, że po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej zakład będzie wytwarzał do 10 tys. ton magnesów rocznie. Firma określa ten obiekt mianem największej fabryki magnesów z metali ziem rzadkich poza Chinami.

Magnesy wytwarzane w nowej fabryce mają posłużyć nie tylko do dronów wojskowych. Vulcan Elements planuje dostarczać je również na potrzeby robotyki, przemysłu motoryzacyjnego, produkcji półprzewodników oraz infrastruktury centrów danych.