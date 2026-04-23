W skrócie Astronauci na ISS otrzymali nowe laptopy HP ZBook G9 z procesorami Intel Core Ultra 9 vPro HX, 128 GB RAM DDR5, GPU Nvidia RTX Pro Blackwell i dyskami SSD NVMe 2 TB.

Nowe komputery zostały wyposażone w specjalny moduł zasilania zaprojektowany przez HP jako "ekskluzywny dla NASA", umożliwiający pracę zarówno na ISS, jak i na Ziemi.

Proces wymiany starych laptopów HP ZBook Fury G2 na nowe stacje robocze HP ZBook G9 już się rozpoczął, a na ISS znajduje się obecnie ponad 100 stacji roboczych i specjalne drukarki HP.

Załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ma wiele urządzeń, które co jakiś czas wymagają wymiany. Podobnie jest z komputerami. Po kilku latach astronauci w końcu dostali nowe laptopy, które umożliwią przyspieszenie pewnych prac. Na jakie maszyny zdecydowała się NASA?

Nowe laptopy astronautów na ISS to komputery HP ZBook G9

NASA w trakcie wyboru nowych komputerów kierowała się rygorystycznymi wymaganiami, co jest związane m.in. z niecodziennym środowiskiem pracy. Ostatecznie wybór padł na przenośne stacje robocze HP ZBook G9. Pierwsze maszyny dotarły na Międzynarodową Stację Kosmiczną jesienią 2025 r.

Laptopy HP ZBook G9 dla astronautów na ISS mają procesory Intel Core Ultra 9 vPro HX, które wspomagane są przez aż 128 GB pamięci operacyjnej RAM i są to szybkie moduły DDR5. Za obliczenia graficzne odpowiada tu GPU Nvidia RTX Pro Blackwell, a na dane przeznaczono szybkie dyski SSD NVMe o pojemności 2 TB.

Komputery pracujące na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej wymagają także specjalnego modułu zasilania, który HP określiło jako "ekskluzywny dla NASA". Producent musiał o tym pomyśleć i zaimplementować specjalnej rozwiązanie.

ISS działa głównie na prąd stały, co oznacza, że standardowe ładowarki AC używane w domach i biurach na Ziemi po prostu tam nie zadziałają. Mobilne stacje robocze G9 zawierają specjalnie zaprojektowany zasilacz, który działa zarówno na ISS, jak i na Ziemi

Nowe laptopy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej zatwierdzone przez NASA

Nowe laptopy dotarły na ISS jakiś czas temu i proces wymiany starych komputerów na stacje robocze HP ZBook G9 rozpoczął się niedawno. Kilka dni temu astronauci omówili proces, gdzie najpierw zdecydowano się na przełączenie serwerów sieciowych. Kolejnym krokiem było uruchomienie nowych notebooków.

Warto dodać, że poprzednimi laptopami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej również były urządzenia marki HP. Są to modele ZBook Fury G2. To nie jedyny sprzęt tego producenta na pokładzie ISS. Z informacji przekazanych przez firmę wynika, że obecnie aktywnie używa się tam ponad 100 stacji roboczych oraz specjalne drukarki HP, które zaprojektowano do pracy w warunkach mikrograwitacji.

