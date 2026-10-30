Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, padła ofiarą ataku określanego jako największy w historii branży. Według informacji przekazanych przez firmę zagrożone zostały aktywa cyfrowe o wartości około 6,3 mld dolarów. Platforma zapewnia, że pokryje wszystkie straty, a część środków udało się już zablokować.

Wstępne ustalenia wskazują, że atak mógł być związany z przejęciem laptopa jednego z inżynierów Binance. Naruszenie bezpieczeństwa urządzenia miało umożliwić przestępcom dokonywanie nieautoryzowanych wypłat. Firma nie ujawniła jednak szczegółów technicznych incydentu.

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Czy to atak Korei Północnej?

Do sprawy odniosły się firmy analityczne TRM Labs i Chainalysis, które wskazują na możliwy udział północnokoreańskiej grupy hakerskiej TraderTraitor. Eksperci dostrzegają podobieństwa do wcześniejszych operacji przypisywanych temu środowisku, w tym ataku na giełdę Bybit z 2025 r., podczas którego skradziono kryptowaluty warte 1,5 mld dolarów.

Ari Redbord z TRM Labs określił incydent jako "moment przełomowy" dla branży. Zwrócił uwagę, że napastnik nadal może dysponować ogromną ilością skradzionych aktywów, a ich śledzenie i odzyskiwanie będzie wymagało dalszych działań. Chainalysis ocenia z kolei, że powiązanie ataku z północnokoreańską grupą jest wysoce prawdopodobne.

Binance nie potwierdziło bezpośrednio tych ustaleń. Firma przekazała, że współpracuje z organami ścigania, aby ustalić tożsamość sprawców i pociągnąć ich do odpowiedzialności. W ramach zabezpieczania platformy tymczasowo wstrzymano wypłaty do czasu potwierdzenia, że środowisko jest bezpieczne.

Inne firmy zamroziły miliardy dolarów

W działania mające ograniczyć skutki ataku zaangażowały się również inne podmioty rynku kryptowalut. Tether poinformował o zamrożeniu około 1,6 mld dolarów, a Circle - emitent stablecoina USDC - ponad 800 mln dolarów. Łącznie obie firmy zablokowały więc około 2,4 mld dolarów aktywów powiązanych z incydentem.

Binance podkreśla, że atak dotyczy platformy Binance.com. Jej amerykański odpowiednik, Binance.US, zapewnił, że nie został nim objęty. Brak wpływu na własne systemy potwierdziła również giełda Coinbase.

Doniesienia o ataku odbiły się na notowaniach kryptowalut. Bitcoin stracił ponad 4 proc., a wyraźne spadki odnotowały również Ethereum i Solana. Incydent ponownie zwrócił uwagę na zagrożenia związane z bezpieczeństwem platform przechowujących ogromne zasoby cyfrowych aktywów.