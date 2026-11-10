Atlas dostał koła. Robot humanoidalny Boston Dynamics ma nowe możliwości

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Atlas to robot humanoidalny Boston Dynamics, który rozwijany jest od lat. Firma udostępniła nowe wideo, na którym zaprezentowano nową wersję maszyny. Tym razem wyposażono ją w specjalne koła, które dały jej nowe możliwości. Boston Dynamics udostępniło nowy film z robotem Atlas, gdzie możemy obejrzeć zaimplementowane zmiany.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Robot humanoidalny Atlas firmy Boston Dynamics wyposażony w koła porusza się po hali magazynowej
Atlas dostał koła. Robot humanoidalny Boston Dynamics ma nowe możliwości.YouTube/Boston DynamicsYouTube

W skrócie

  • Firma Boston Dynamics wyposażyła robota humanoidalnego Atlas w koła, co pozwala mu na płynne poruszanie się przypominające jazdę na łyżwach.
  • Dzięki napędowi kołowemu robot może pracować z wysokim momentem obrotowym i dużą prędkością, co potwierdziły przeprowadzone testy wydajnościowe.
  • Wnioski z testów platformy kołowej są wdrażane w standardowej konfiguracji robota Atlas, aby zwiększyć zakres jego operacyjności oraz odporność sterowania.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Boston Dynamics, które z czasem zostało wchłonięte przez firmę Hyundai, pracuje nad różnymi projektami. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest robot humanoidalny Atlas, który w przeszłości wykonywał m.in. salta czy pokonywał trudne przeszkody. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co by się stało, gdyby maszynę wyposażyć w koła?

Zobacz również:

Roboty Atlas wkrótce zastąpi ludzi w fabrykach. | Fot. ilustracyjna
Wiadomości

Roboty zastępują ludzi w fabrykach. Tysiące maszyn już zamówionych

Krzysztof Mocek
Krzysztof Mocek

Robot humanoidalny Atlas dostał koła

Boston Dynamics cały czas szuka różnych rozwiązań, które mogą zwiększyć możliwości jego robotów. Firma wpadła na pomysł, aby Atlasa wyposażyć w koła. Uzyskany efekt jest bardzo ciekawy i możemy go obejrzeć na poniższym filmie.

Robot humanoidalny Atlas w wersji z kołami jest w stanie pokonywać wykonywać bardzo płynne ruchy, które przypominają człowieka na łyżwach. Na wideo można nawet zobaczyć, jak maszyna wykonuje w powietrzu obrót o 360 stopni. Więcej o tym pomyśle opowiedział Andy Wu, inżynier kontroli projektu. Dlaczego zdecydowano się na koła?

Zależało nam na scenariuszu, w którym silniki musiałyby nieprzerwanie zapewniać wysoki moment obrotowy oraz dużą prędkość, przez cały czas przenosząc rzeczywiste obciążenie
wyjaśnia Boston Dynamics na oficjalnym blogu.

"Napęd kołowy sprawdza się w tym idealnie: każde ruszenie, skręt czy zatrzymanie sprawia, że silniki pracują w pełnym zakresie swoich możliwości pod względem momentu obrotowego i prędkości" - dodaje Boston Dynamics. Warto dodać, że sam pomysł nie jest zupełnie nowy i zastosowano go blisko dekadę temu w robocie Handle, który balansował na dwóch kołach.

Boston Dynamics ujawnia przyszłość prac nad robotem Atlas

Opisana wyżej platforma została stworzona na potrzeby testów i te zakończyły się bardzo dobrymi efektami. Dlatego Boston Dynamics już teraz myśli, co można zrobić z tym dalej.

Zobacz również:

Atlas gotowy. Robot humanoidalny Boston Dynamics na CES 2026.
Technologia

Ten robot humanoidalny trafi do fabryk i zastąpi ludzi

Dawid Długosz
Dawid Długosz

"Wnioski te są już wdrażane w naszej standardowej konfiguracji. Dzięki utrzymaniu ścisłej integracji między dynamiką siłowników a uczeniem przez wzmacnianie obejmującym cały układ robota, nieustannie przesuwamy granice możliwości sprzętu, zwiększamy odporność strategii sterowania na awarie oraz rozszerzamy zakres operacyjny robota Atlas" - wyjaśnia Boston Dynamics.

Humanoidalne roboty lekarstwem na samotność?© 2025 Associated Press
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze