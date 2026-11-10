Atlas dostał koła. Robot humanoidalny Boston Dynamics ma nowe możliwości

W skrócie Firma Boston Dynamics wyposażyła robota humanoidalnego Atlas w koła, co pozwala mu na płynne poruszanie się przypominające jazdę na łyżwach.

Dzięki napędowi kołowemu robot może pracować z wysokim momentem obrotowym i dużą prędkością, co potwierdziły przeprowadzone testy wydajnościowe.

Wnioski z testów platformy kołowej są wdrażane w standardowej konfiguracji robota Atlas, aby zwiększyć zakres jego operacyjności oraz odporność sterowania.

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Boston Dynamics, które z czasem zostało wchłonięte przez firmę Hyundai, pracuje nad różnymi projektami. Jednym z najbardziej rozpoznawalnych jest robot humanoidalny Atlas, który w przeszłości wykonywał m.in. salta czy pokonywał trudne przeszkody. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, co by się stało, gdyby maszynę wyposażyć w koła?

Robot humanoidalny Atlas dostał koła

Boston Dynamics cały czas szuka różnych rozwiązań, które mogą zwiększyć możliwości jego robotów. Firma wpadła na pomysł, aby Atlasa wyposażyć w koła. Uzyskany efekt jest bardzo ciekawy i możemy go obejrzeć na poniższym filmie.

Robot humanoidalny Atlas w wersji z kołami jest w stanie pokonywać wykonywać bardzo płynne ruchy, które przypominają człowieka na łyżwach. Na wideo można nawet zobaczyć, jak maszyna wykonuje w powietrzu obrót o 360 stopni. Więcej o tym pomyśle opowiedział Andy Wu, inżynier kontroli projektu. Dlaczego zdecydowano się na koła?

Zależało nam na scenariuszu, w którym silniki musiałyby nieprzerwanie zapewniać wysoki moment obrotowy oraz dużą prędkość, przez cały czas przenosząc rzeczywiste obciążenie

"Napęd kołowy sprawdza się w tym idealnie: każde ruszenie, skręt czy zatrzymanie sprawia, że silniki pracują w pełnym zakresie swoich możliwości pod względem momentu obrotowego i prędkości" - dodaje Boston Dynamics. Warto dodać, że sam pomysł nie jest zupełnie nowy i zastosowano go blisko dekadę temu w robocie Handle, który balansował na dwóch kołach.

Boston Dynamics ujawnia przyszłość prac nad robotem Atlas

Opisana wyżej platforma została stworzona na potrzeby testów i te zakończyły się bardzo dobrymi efektami. Dlatego Boston Dynamics już teraz myśli, co można zrobić z tym dalej.

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"Wnioski te są już wdrażane w naszej standardowej konfiguracji. Dzięki utrzymaniu ścisłej integracji między dynamiką siłowników a uczeniem przez wzmacnianie obejmującym cały układ robota, nieustannie przesuwamy granice możliwości sprzętu, zwiększamy odporność strategii sterowania na awarie oraz rozszerzamy zakres operacyjny robota Atlas" - wyjaśnia Boston Dynamics.