W skrócie W niemieckim hotelu Ling Bao doszło do wypadku na basenie, gdzie wskutek awarii systemów Microsoftu do wody dostała się zbyt duża ilość chloru.

Sytuacja była efektem niedostarczenia wiadomości ostrzegawczej z automatycznego systemu dozowania chloru, ponieważ poczta Outlook przestała działać.

W wyniku zdarzenia 15 osób wymagało pomocy medycznej, z czego cztery osoby trafiły do szpitala z objawami zatrucia substancjami drażniącymi drogi oddechowe.

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W niemieckim parku rozrywki Phantasialand doszło do niebezpiecznej sytuacji na hotelowym basenie. Woda zawierała zbyt dużo chloru, przez co pomocy medycznej potrzebowało 15 osób. Jak się okazało, jedną z przyczyn zdarzenia była awaria Microsoftu, a konkretnie problemy z pocztą Outlook. System ostrzegawczy wysłał wiadomość o nieprawidłowościach, ale ta nigdy nie dotarła do pracowników hotelu.

Awaria Outlooka miała poważne konsekwencje

Do zdarzenia doszło w piątek w hotelu Ling Bao, znajdującym się na terenie parku rozrywki Phantasialand w Brühl, niedaleko Kolonii. Woda w hotelowym basenie zawierała zbyt dużo chloru. Z tego powodu goście zaczęli odczuwać dolegliwości, a na miejsce wezwano służby ratunkowe.

Jak wyjaśniło kierownictwo parku, przyczyną problemu była między innymi poważna awaria usług Microsoftu. Nie działał m.in. Outlook, czyli popularny program pocztowy, a problemy objęły również inne usługi chmurowe z pakietu Microsoft 365.

W hotelu działa automatyczny system dozowania chloru. Urządzenie kontroluje jego ilość w wodzie i wysyła wiadomość, gdy wykryje nieprawidłowości. Tym razem alarm nie dotarł jednak do pracowników. System zdążył wcześniej wysłać ostrzeżenie, ale z powodu awarii Microsoftu nikt go nie otrzymał. W efekcie do basenu trafiło zbyt dużo chloru.

15 osób poszkodowanych. Część trafiła do szpitala

Według informacji przekazanych przez straż pożarną 15 osób wymagało pomocy medycznej. Jedna z nich doznała obrażeń określanych jako średnio ciężkie, a trzy kolejne zostały lekko poszkodowane. Wszystkie cztery trafiły do szpitala. Pozostałych gości zbadał lekarz pogotowia.

Peter Berg, komendant straży pożarnej w Brühl, wyjaśnił, że kontakt chloru z wodą może prowadzić do powstawania substancji drażniących drogi oddechowe. Objawami zatrucia mogą być kaszel, podrażnienie gardła i łzawienie oczu. W poważniejszych przypadkach pojawiają się również problemy z oddychaniem.

Basen zamknięto, Microsoft usunął awarię

Po zdarzeniu basen został czasowo wyłączony z użytku. Wodę wymieniono, a obiekt ponownie udostępniono gościom. Microsoft poinformował w sobotę rano, że problemy zostały usunięte, a wszystkie systemy ponownie działają.

Może ten przypadek pokazuje nam, że nie warto opierać się wyłącznie na technologii i warto jednak powierzyć kontrolę ludziom, którzy są w stanie na bieżąco sprawdzać i kontrolować pewne procesy.

Źródła: rnd.de, tagesspiegel.de, ga.de



