W skrócie Na Centralnej Magistrali Kolejowej doszło do poważnej awarii urządzeń sterowania ruchem, co spowodowało utrudnienia w kursowaniu pociągów PKP Intercity.

Usterka infrastruktury kolejowej wpłynęła na punktualność połączeń, generując opóźnienia sięgające około 60 minut na głównym szlaku łączącym południe z centrum kraju.

Centralna Magistrala Kolejowa, kluczowa linia o długości 224 kilometrów, wkrótce pozwoli pociągom osiągać prędkość 250 km/h dzięki montażowi systemu GSM-R.

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Centralna Magistrala Kolejowa to jedna z głównych linii w Polsce. PKP Intercity poinformowało w czwartek z rana, że trwają utrudnienia. Do tego stopnia, że część pociągów zostanie skierowanych na inne trasy.

Awaria na CMK doprowadziła do zmian tras części pociągów PKP Intercity

Problemy na CMK występują od rana, o czym informuje w specjalnym komunikacie m.in. PKP Intercity. Przewoźnik w wyniku zaistniałych problemów musiał przekierować wybrane pociągi na inne trasy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godzin wieczornych.

W związku z awarią urządzeń sterowania ruchem oraz brakiem możliwości przejazdu część pociągów PKP Intercity zostanie skierowana na trasy objazdowe

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"Utrudnienia wpłyną na punktualność pociągów PKP Intercity kursujących przez Centralną Magistralę Kolejową. Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji o kursowaniu pociągów w Portalu Pasażera oraz o śledzenie komunikatów na stacjach i w pociągach" - dodaje PKP Intercity.

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Głos w sprawie problemów zabrała również spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, która odpowiada za infrastrukturę kolejową w kraju. "W związku z usterką mogą wystąpić opóźnienia sięgające około 60 minut" - wyjaśnia PKP PLK.

Centralna Magistrala Kolejowa główną linią w Polsce

CMK to bardzo ważny szlak, który łączy południe Polski z centralną częścią kraju. Linia ma 224 kilometry długości i odgrywa ogromną rolę w komunikacji. Już za około rok Centralna Magistrala Kolejowa pozwoli rozpędzić pociągi w Polsce do prędkości aż 250 km/h.

W tym roku ukończono montaż systemu GSM-R, który umożliwi jazdę z tak dużą prędkością. W międzyczasie trwają testy. Pierwszymi pociągami jadącymi po CMK tak szybko będą składy Pendolino należące do PKP Intercity. Ma to nastąpić najpóźniej w grudniu 2027 r., ale nie wyklucza się, że taka zmiana zostanie wprowadzona już wraz z wrześniową korektą rozkładu jazdy.