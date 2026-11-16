Bądź bezpieczny z mObywatelem - rusza nowa kampania informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Jak chronić swoje dane, zabezpieczyć numer PESEL i reagować na zagrożenia w sieci? Ministerstwo Cyfryzacji rusza z ogólnopolską kampanią informacyjną, która pokazuje możliwości aplikacji mObywatel w zakresie ochrony tożsamości i przeciwdziałania cyberoszustwom. Kampania startuje 16 listopada 2026 r. i będzie prowadzona w telewizji i w internecie.

Smartfon z widoczną aplikacją mObywatel i usługą zastrzegania numeru PESEL leżący na klawiaturze laptopa.
Bądź bezpieczny z mObywatelem - rusza nowa kampania informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji.Julia KrólINTERIA.PL

W skrócie

  • Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna kampanię Bądź bezpieczny z mObywatelem, która promuje narzędzia do ochrony tożsamości i przeciwdziałania cyberoszustwom.
  • Kampania edukacyjna startuje 16 listopada 2026 r. i będzie realizowana poprzez emisję animowanego spotu w telewizji oraz w internecie.
  • Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z funkcji Zastrzeż PESEL oraz usługi Bezpiecznie w sieci, która pozwala zgłaszać podejrzane wiadomości i strony.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu, otwiera się w nowym oknie

Kampania Ministerstwa Cyfryzacji "Bądź bezpieczny z mObywatelem" promuje dwie usługi dostępne w aplikacji: Zastrzeż PESEL oraz Bezpiecznie w sieci. To praktyczne rozwiązania, dzięki którym można lepiej chronić swoją tożsamość i zadbać o bezpieczeństwo w internecie.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz
W walce z cyberoszustwami ogromne znaczenie ma nie tylko rozwój technologii, ale także edukacja. Chcemy, aby wiedza o zagrożeniach cyfrowych była powszechna i dostępna dla każdego. Dlatego tak ważne jest docieranie z rzetelnymi informacjami do jak najszerszej grupy odbiorców. Świadome społeczeństwo to społeczeństwo lepiej przygotowane na wyzwania cyfrowego świata
mówi Olga Grabowska, dyrektorka Biura Komunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji.

Bezpieczeństwo zaczyna się od prostych działań

Kampania Ministerstwa Cyfryzacji skierowana jest do wszystkich obywateli. Bo każdy z nas może paść ofiarą oszustwa w internecie. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy wobec takich zagrożeń bezbronni. Wystarczą uważność, wiedza o metodach działania oszustów i kilka prostych działań, aby skuteczniej chronić swoje dane. Właśnie w tym pomaga aplikacja mObywatel, w której znajdują się - zawsze pod ręką - usługi ułatwiające ochronę swoich danych osobowych i reagowanie na podejrzane sytuacje w sieci.

Aby dotrzeć z tym przekazem do szerokiego grona odbiorców, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało spot w formie animacji rysunkowej, która w prosty i przystępny sposób przedstawia temat cyberbezpieczeństwa, trafiając do odbiorców w różnym wieku. Charakterystyczne ilustracje i wpadająca w ucho rymowanka nadają mu lekki, angażujący charakter, ułatwiają zapamiętanie przekazu i sprawiają, że wyróżnia się na tle innych reklam. Spot można obejrzeć tutaj, otwiera się w nowym oknie.

Dwie usługi, które pomagają zadbać o bezpieczeństwo

Numer PESEL to jedna z najważniejszych informacji pozwalających potwierdzić tożsamość. W niepowołanych rękach może zostać wykorzystany m.in. do prób wyłudzenia kredytu lub pożyczki. Przed takimi sytuacjami pomaga chronić bezpłatna usługa Zastrzeż PESEL, dostępna w aplikacji mObywatel. Zastrzeżenie numeru zajmuje kilka sekund, można je w każdej chwili cofnąć, a następnie ponownie włączyć. Z rozwiązania skorzystało już ponad 9 milionów osób.

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Dawid Długosz
Dawid Długosz

Z kolei usługa Bezpiecznie w sieci pomaga rozpoznawać zagrożenia internetowe i reagować na nie. Za jej pośrednictwem można zgłaszać podejrzane SMS-y, e-maile i strony internetowe, które mogą służyć do wyłudzania danych lub pieniędzy. Zapewnia również dostęp do Bazy wiedzy z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpiecznego korzystania z internetu. Użytkownicy mogą także włączyć powiadomienia o aktualnych zagrożeniach i ostrzeżenia dotyczące cyberataków.

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