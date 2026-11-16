Bądź bezpieczny z mObywatelem - rusza nowa kampania informacyjna Ministerstwa Cyfryzacji

W skrócie Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczyna kampanię Bądź bezpieczny z mObywatelem, która promuje narzędzia do ochrony tożsamości i przeciwdziałania cyberoszustwom.

Kampania edukacyjna startuje 16 listopada 2026 r. i będzie realizowana poprzez emisję animowanego spotu w telewizji oraz w internecie.

Użytkownicy aplikacji mogą korzystać z funkcji Zastrzeż PESEL oraz usługi Bezpiecznie w sieci, która pozwala zgłaszać podejrzane wiadomości i strony.

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Kampania Ministerstwa Cyfryzacji "Bądź bezpieczny z mObywatelem" promuje dwie usługi dostępne w aplikacji: Zastrzeż PESEL oraz Bezpiecznie w sieci. To praktyczne rozwiązania, dzięki którym można lepiej chronić swoją tożsamość i zadbać o bezpieczeństwo w internecie.

W walce z cyberoszustwami ogromne znaczenie ma nie tylko rozwój technologii, ale także edukacja. Chcemy, aby wiedza o zagrożeniach cyfrowych była powszechna i dostępna dla każdego. Dlatego tak ważne jest docieranie z rzetelnymi informacjami do jak najszerszej grupy odbiorców. Świadome społeczeństwo to społeczeństwo lepiej przygotowane na wyzwania cyfrowego świata

Bezpieczeństwo zaczyna się od prostych działań

Kampania Ministerstwa Cyfryzacji skierowana jest do wszystkich obywateli. Bo każdy z nas może paść ofiarą oszustwa w internecie. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy wobec takich zagrożeń bezbronni. Wystarczą uważność, wiedza o metodach działania oszustów i kilka prostych działań, aby skuteczniej chronić swoje dane. Właśnie w tym pomaga aplikacja mObywatel, w której znajdują się - zawsze pod ręką - usługi ułatwiające ochronę swoich danych osobowych i reagowanie na podejrzane sytuacje w sieci.

Aby dotrzeć z tym przekazem do szerokiego grona odbiorców, Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało spot w formie animacji rysunkowej, która w prosty i przystępny sposób przedstawia temat cyberbezpieczeństwa, trafiając do odbiorców w różnym wieku. Charakterystyczne ilustracje i wpadająca w ucho rymowanka nadają mu lekki, angażujący charakter, ułatwiają zapamiętanie przekazu i sprawiają, że wyróżnia się na tle innych reklam. Spot można obejrzeć tutaj, otwiera się w nowym oknie.

Dwie usługi, które pomagają zadbać o bezpieczeństwo

Numer PESEL to jedna z najważniejszych informacji pozwalających potwierdzić tożsamość. W niepowołanych rękach może zostać wykorzystany m.in. do prób wyłudzenia kredytu lub pożyczki. Przed takimi sytuacjami pomaga chronić bezpłatna usługa Zastrzeż PESEL, dostępna w aplikacji mObywatel. Zastrzeżenie numeru zajmuje kilka sekund, można je w każdej chwili cofnąć, a następnie ponownie włączyć. Z rozwiązania skorzystało już ponad 9 milionów osób.

Z kolei usługa Bezpiecznie w sieci pomaga rozpoznawać zagrożenia internetowe i reagować na nie. Za jej pośrednictwem można zgłaszać podejrzane SMS-y, e-maile i strony internetowe, które mogą służyć do wyłudzania danych lub pieniędzy. Zapewnia również dostęp do Bazy wiedzy z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpiecznego korzystania z internetu. Użytkownicy mogą także włączyć powiadomienia o aktualnych zagrożeniach i ostrzeżenia dotyczące cyberataków.