W skrócie Platforma Autopay padła ofiarą cyberataku, w wyniku którego mogło dojść do wycieku adresów e-mail, numerów telefonów oraz danych kart płatniczych użytkowników.

Atakujący prawdopodobnie wykorzystali sztuczną inteligencję do przeprowadzenia incydentu, a sprawa została już zgłoszona odpowiednim służbom państwowym.

W reakcji na zagrożenie co najmniej dwa duże banki w Polsce zdecydowały się na prewencyjne blokowanie kart płatniczych swoich klientów, aby zapobiec kradzieży środków.

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Cyberatak na Autopay, który miał miejsce wcześniej w tym miesiącu, może spowodować poważne problemy sektora bankowego. W efekcie wybrane banki w Polsce zaczęły blokować karty płatnicze własnych klientów. Część osób może mieć poważne trudności w dokonywaniu płatności.

Cyberatak na Autopay z wykorzystaniem AI

Ofiarą ataku jest Autopay, czyli popularna w Polsce platforma do dokonywania płatności za różne usługi. Do cyberataku doszło w zeszłym tygodniu, a skala wycieku może być naprawdę duża.

"11 listopada 2026 r. w wyniku cyberataku stwierdziliśmy nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie (…) Istnieje podejrzenie, że doszło do nieuprawnionego dostępu do adresu e-mail, numeru telefonu (w przypadku, gdy transakcja dotyczyła doładowania telefonu), adresu IP oraz danych karty płatniczej użytej do płatności" - wyjaśnia spółka w komunikacie.

Serwis Niebezpiecznik, który uzyskał więcej szczegółów o ataku, przekazał, że do cyberataku doszło najpewniej z użyciem narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Autopay nie skomentowało skali ataku, ale serwis źródłowy wskazuje, że poszkodowanych może być naprawdę dużo.

Dwa banki w Polsce blokują karty płatnicze klientów

Z informacji przekazanych przez serwis Niebezpiecznik wynika, że co najmniej dwa duże banki w Polsce zaczęły już blokować karty płatnicze własnych klientów. W ten sposób chcą zareagować na nadchodzące problemy z wyprzedzeniem, które mogą wiązać się na przykład z próbami wykradzenia pieniędzy z powiązanych z nimi rachunków.

Nie wiadomo, jakie dokładnie dane trafiły w ręce hakerów. Jeśli w przypadku kart płatniczych są to także numery CCV czy daty ważności, to mogą oni dysponować kompletem informacji potrzebnych do wyprowadzania środków.

Nie wiadomo również, jak duża jest to skala i ile osób w Polsce może już mieć poblokowane karty płatnicze. Sprawa została przekazana w ręce odpowiednich służb. Jednak sam wyciek danych będący efektem cyberataku na Autopay może wiązać się dla sektora bankowego z naprawdę dużymi kosztami.