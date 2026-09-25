Wygląda jak legendarny statek. Rusza serwis repliki Batavii

Batavia była galeonem zbudowanym w Amsterdamie w 1628 roku dla Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej. Tego samego roku odbył się dziewiczy rejs - pierwsza wyprawa Batavii zakończyła się katastrofą, buntem i masakrą, co sprawiło, że historia statku stała się jednym z najbardziej dramatycznych epizodów XVII-wiecznej żeglugi.

Dziś statek to legenda. Niedawno pojawiły się informacje o nowych odkryciach na temat ładunku transportowanego przez Batavię, a teraz ogłoszono, że rusza serwis repliki słynnego statku.

W 1995 roku w Lelystad w Holandii zbudowano bowiem wierną kopię Batavii, używając do tego tradycyjnych materiałów szkutniczych oraz wykorzystując narzędzia i technologie z XVII wieku. Replika stała się ikoną Lelystad. Teraz statek ten wymaga konserwacji, by ostatecznie stać się główną atrakcją nowoczesnego kompleksu muzealnego.

Replika Batavii wymaga renowacji. Skomplikowany proces

Replika Batavii dotarła do stoczni Damen Shiprepair Amsterdam, gdzie w doku nr 4 w kwietniu 1995 r. została zwodowana. Z Lelystad do Amsterdamu holowały ją holowniki, a podróż trwała ok. 6 godzin. Jednostka, która ma szczególną wartość historyczną ze względu na wierność materiałów i metod z epoki, przejdzie kompleksową renowację. Po 31 latach spędzonych na wodzie w Lelystad statek docelowo bezpowrotnie trafi na ląd.

Konieczne jest najpierw usunięcie ołowianego balastu, który był potrzebny do stabilizacji statku na wodzie, oraz ustawienie jednostki na specjalnym łożu, które pozwoli na podparcie statku na lądzie. Konstrukcja wsporna została wykonana na zamówienie przez firmę Niron Staal. To blisko 90 ton stali, a jej wykonanie zajęło dwa miesiące.

Przeniesienie ogromnego statku ma na celu zatrzymanie procesu niszczenia drewna przez wilgoć. W kontrolowanych warunkach lądowych kadłub będzie schnąć, co umożliwi dokładniejsze i bezpieczniejsze prace renowacyjne. Remont ma znaczenie dla zachowania holenderskiego dziedzictwa morskiego i tradycyjnego rzemiosła. Zgodnie z harmonogramem, otwiera się w nowym oknie, 1 października statek w łożu na pontonie wróci do Lelystad, a 2 października 2026 r. zostanie zsunięty z pontonu przez sterowany komputerowo pojazd i wyciągnięty do nowej lokalizacji na terenie Museum Batavialand.

Ostatni rejs Batavii. Trafi na ląd i będzie główną atrakcją muzeum

Operacja przeniesienia statku na ląd to jeden z etapów gigantycznej modernizacji, otwiera się w nowym oknie całego Museum Batavialand. Do tej pory stocznia, ekspozycje muzealne oraz sama replika galeonu funkcjonowały jako osobne elementy nabrzeża. Wszystko ma jednak zostać połączone w jeden nowoczesny kompleks wystawienniczy. Rewitalizacja obejmuje zarówno budowę nowych obiektów, jak i remont i rozbudowę istniejących.

Całość napraw i włączenie statku do zintegrowanej ekspozycji ma potrwać do końca 2028 roku i przypaść na 400. rocznicę pierwotnego, pechowego rejsu historycznej Batavii. Nie trzeba jednak czekać do tego czasu, aby zobaczyć replikę legendarnej jednostki. Zwiedzający zyskają bowiem unikalną okazję podglądania pracy specjalistów "na żywo" w trakcie trwania samej renowacji.



