Firma Warhound - powołana z myślą o amerykańskim rynku psów służbowych, wykorzystywanych m.in. do wykrywania materiałów wybuchowych, przeszukiwania terenu i prowadzenia specjalistycznych operacji - właśnie ujawniła swoje zaskakujące plany. Chce zmienić sposób, w jaki wojsko i służby mundurowe pozyskują psy do zadań specjalnych.

Według komunikatu startupu ponad 80 proc. psów pracujących dla amerykańskiego wojska pochodzi z Europy, a mniej niż połowa pozyskiwanych zwierząt ostatecznie kwalifikuje się do służby. Warhound ma zamiar ograniczyć zależność od zagranicznych hodowców i zwiększyć odsetek psów, które pomyślnie przechodzą szkolenie.

Genetyka ma pomóc wyeliminować problemy zdrowotne

Za pomysłem stoją Ben Lamm, współzałożyciel i dyrektor generalny Colossal Biosciences oraz Palmer Luckey, współzałożyciel rozwijającej technologie obronne firmy Anduril Industries. Jak wyjaśnia ten pierwszy w rozmowie z TechCrunch, zainteresowanie projektem pojawiło się po dyskusji na temat trudności związanych z pozyskiwaniem i szkoleniem psów służbowych.

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Jednym z głównych problemów są dziedziczne predyspozycje do chorób, które mogą uniemożliwić zwierzętom ukończenie szkolenia albo skrócić ich karierę. Wśród wymienianych zagrożeń znajdują się m.in. problemy ze wzrokiem, nowotwory, dysplazja stawów biodrowych i zanik mięśni.

Warhound chce wykorzystać biotechnologie Colossal Biosciences do modyfikowania materiału genetycznego psów. Program ma obejmować przede wszystkim owczarki belgijskie i niemieckie, czyli rasy cenione za sprawność, inteligencję i przydatność w pracy służbowej. Firma zamierza zabezpieczyć materiał komórkowy wyselekcjonowanych zwierząt w biobanku, a następnie wykorzystywać go do klonowania i wprowadzania zmian genetycznych.

Celem ma być nie tylko ograniczenie ryzyka występowania chorób dziedzicznych, lecz także poprawa cech przydatnych podczas wykonywania zadań - szybkości, zwinności oraz zdolności węchowych, szczególnie istotnych podczas wykrywania materiałów wybuchowych.

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Psy otrzymają także specjalistyczne wyposażenie

Warhound nie zamierza ograniczać się do zmian w materiale genetycznym. W projekcie uczestniczyć będzie również koncern zbrojeniowy Anduril, który ma dostarczyć rozwiązania sprzętowe i programowe poprawiające bezpieczeństwo zwierząt oraz współpracę z ich przewodnikami. W grę wchodzą m.in. kamizelki ochronne, osłony oczu i uszu oraz inne wyposażenie naszpikowane czujnikami.

Zbierane przez nie dane mogłyby pomagać przewodnikom lepiej oceniać sytuację w terenie i koordynować działania z pozostałymi członkami zespołu. Lamm opisał w rozmowie z TechCrunch koncepcję kamizelek wyposażonych w czujniki przekazujące informacje osobom kierującym działaniami. Technologia miałaby ułatwić ocenę zagrożeń, a zarazem zwiększyć bezpieczeństwo zarówno psów, jak i współpracujących z nimi ludzi.

Pierwsze sklonowane psy mają przyjść na świat w 2027 roku

Według deklaracji Bena Lamma pierwsze psy przygotowywane w ramach programu mają przyjść na świat na początku 2027 roku. W klonowaniu pomoże ViaGen, należąca do Colossal firma specjalizująca się w tej technologii. Warhound liczy, że zwierzęta będą mogły rozpocząć służbę w ciągu około dwóch lat.

Firma nie ujawniła jeszcze cen ani ostatecznego modelu sprzedaży. Wśród potencjalnych odbiorców wymienia jednak amerykański Departament Obrony, policję, jednostki wojskowe i służby ratownicze. Jak podał TechCrunch, przedstawiciele startupu rozmawiali już o projekcie z grupami rządowymi.

Warhound deklaruje również współpracę z American Humane Society, organizacją zajmującą się dobrostanem zwierząt. Ma ona pomóc w certyfikacji programu szkoleniowego, a także w zapewnieniu odpowiedniej opieki psom po zakończeniu służby.

Nie da się ukryć, że przedsięwzięcie rodzi pytania o kontrolę nad modyfikacjami genetycznymi, bezpieczeństwo ich stosowania oraz stanem zwierząt. Samo ograniczenie ryzyka chorób dziedzicznych może przynieść psom korzyści, ale deklaracje dotyczące poprawy sprawności i skuteczności operacyjnej będą wymagały weryfikacji.