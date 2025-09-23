Kopalnie na Księżycu. Chcą na dużą skalę pozyskiwać hel-3

Fińska firma Bluefors podpisała umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Interlune na zakup do 10 000 litrów helu-3 rocznie w latach 2028-2037. To pierwszy taki kontrakt w historii. Brzmi jak wyzwanie, bo izotop hel-3, nazywany "kosmicznym pierwiastkiem", na Ziemi występuje niezwykle rzadko.

Na tyle, że od lat uznaje się, iż ziemskie zasoby tego "kosmicznego pierwiastka" są na wyczerpaniu. Można go jednak znaleźć "całkiem blisko" - jego szacowane na miliony ton złoża znajdują się bowiem na Księżycu. I to właśnie pozyskiwania go z naszego naturalnego satelity dotyczy wspomniany kontrakt.

Niezwykle cenny hel-3. "Polowanie" na rzadki izotop

W przeciwieństwie do Ziemi, która jest chroniona przez swoje pole magnetyczne, Księżyc zawiera duże ilości helu-3. Przez miliardy lat wiatr słoneczny "wbijał" hel-3 w górne warstwy regolitu, czyli pyłu i drobnych fragmentów skał pokrywających powierzchnię Księżyca. Interlune planuje pozyskiwać hel-3 z Księżyca za pomocą nowoczesnych, energooszczędnych systemów wydobywczych.

Amerykańska firma wraz z Vermeer Corporation opracowały już nawet specjalny "księżycowy kombajn" do wydobywania regolitu. Prototyp tej maszyny już przeszedł testy na Ziemi. Jednocześnie Interlune dopracowuje technologie sortowania, ekstrakcji i oddzielania izotopu hel-3 z księżycowego materiału - i transport pierwiastka na Ziemię. Cały proces ma być w dużej mierze zautomatyzowany.

- Kombajn księżycowy Interlune jest mniejszy, lżejszy i bardziej energooszczędny niż inne koncepcje branżowe, dzięki czemu jego transport na Księżyc i eksploatacja po dotarciu tam są tańsze. Technologia opracowana dla Księżyca ma również zastosowanie na Ziemi, pozwalając Interlune skutecznie oddzielić hel-3 od ziemskich źródeł gazu przed rozpoczęciem prac na Księżycu - podaje firma.

Rozwiń

Po co im tyle helu-3? Popyt na "kosmiczny pierwiastek" ciągle rośnie

Bluefors jest liderem produkcji rozcieńczalnikowych lodówek kriogenicznych. W związku z tym firma jest też jednym z największych konsumentów hel-3, który wykorzystuje w swoich systemach chłodniczych. Przełomowa umowa Bluefors z Interlune ma na celu zabezpieczenie łańcucha dostaw dla przemysłu kwantowego, ponieważ popyt na hel-3 rośnie wraz z rozwojem komputerów kwantowych i zapotrzebowaniem na kriogeniczne systemy chłodnicze.

- Większość branży technologii kwantowych opiera się na systemach Bluefors, aby działać i przyspieszać rozwój. Umowa ta jest kolejnym przykładem dalekowzroczności i wizji, które uczyniły Bluefors liderem w swojej dziedzinie - powiedział Rob Meyerson, współzałożyciel i dyrektor generalny Interlune.

W ciągu kilku najbliższych lat na Księżycu ma się rozpocząć wydobycie helu-3 na dużą skalę. Alicepublic - Own work, CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Wikimedia Commons

Pierwsza taka umowa w historii. "Przełomowy moment dla branży kwantowej"

Interlune jest jedną z pierwszych firm, które chcą komercyjnie wydobywać hel-3 z Księżyca. Oprócz helu-3 przedsiębiorstwo planuje także pozyskiwać inne surowce, jak metale ziem rzadkich, co ma być fundamentem przyszłej gospodarki kosmicznej.

- Ta współpraca to przełomowy moment dla branży kwantowej - połączenie zaawansowanej kriogeniki z innowacjami w zakresie pozyskiwania helu-3 z Księżyca, aby przyspieszyć rozwój komputerów kwantowych i przyczynić się do budowy bezpiecznego i odpornego łańcucha dostaw przemysłowych na przyszłość - podkreśla Bluefors.

Firma Interlune podpisała już też kontrakty z amerykańskimi agencjami rządowymi i ma w planach kilka misji księżycowych w tej dekadzie.

“Ludzie będą na Ziemi kupowali rzeczy, które zostały wyprodukowane na orbicie” interia INTERIA.PL