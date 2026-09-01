Będzie więcej programów w telewizji naziemnej. Wkrótce nowy multipleks

Spis treści: Nowy multipleks MUX-5 coraz bliżej Jakie firmy są zainteresowane MUX-5? Osiem nowych programów za darmo

Nowy multipleks MUX-5 coraz bliżej

Aktualnie w Polsce dostępne są multipleksy MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-6 i MUX-8. To pakiety programów telewizyjnych nadawanych jednocześnie na jednej częstotliwości. Cyfrowa technologia sprawia, że na jednym kanale mamy kilka programów telewizyjnych. W porównaniu do telewizji analogowej MUX jest znacznie bardziej efektywny, a o tym, ile stacji zmieści się na jednym multipleksie, decydują zastosowany standard nadawania czy jakość obrazu.

Kolejnym polskim multipleksem ma być MUX-5. Obecnie nie wiadomo, jakie programy będą na nim nadawane, ale jego start jest coraz bliżej. W poniedziałek, 31 sierpnia, minął termin składania ofert w konkursie Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

MUX-5 ma być ogólnopolską siecią naziemnej telewizji cyfrowej działającą w standardzie DVB-T2/HEVC. Zgodnie z założeniami konkursu ma na nim znaleźć się aż osiem programów w jakości HD. Niemniej dopiero po wyłonieniu operatora Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozpocznie przyznawanie miejsc nadawcom, którzy będą chcieli emitować swoje programy na nowym multipleksie.

Jakie firmy są zainteresowane MUX-5?

Jak czytamy w komunikacie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w ramach konkursu na jedną rezerwację częstotliwości w MUX-5 oferty złożyły trzy firmy. Są to MWE Teleport sp. z o.o., Emitel S.A. oraz BCAST sp. z o.o. Jak wspomnieliśmy, nadal nie można wskazać, jakie programy będą emitowane na MUX-5. Niemniej jednak wiemy, że na przykład MWE Teleport chce położyć nacisk na polskie produkcje - podkreśla Karol Warda, prezes MWE Networks:

Chcemy, aby możliwie duża część budżetów nadawców pracowała na polskie treści: nowe programy, seriale, filmy, dokumenty i produkcje informacyjne. Koszt dystrybucji powinien pozostawiać przestrzeń na inwestowanie w to, co widz rzeczywiście ogląda.

BCAST należy do Grupy Polsat Plus i zajmuje się między innymi emisją sygnału radiowego i telewizyjnego. '

Emitel z kolei jest operatorem ogólnopolskich MUX-1, MUX-2, MUX-3, MUX-4, MUX-6 i MUX-8. Spółka dysponuje rozbudowaną infrastrukturą telekomunikacyjną.

Osiem nowych programów za darmo

MUX-5 to dla widzów możliwość rozszerzenia oferty naziemnej telewizji cyfrowej bez kupowania pakietu od operatora kablowego lub satelitarnego. Kanały mają być bowiem dostępne bez kodowania i bez dodatkowej opłaty za odbiór. MUX-5 ma korzystać z pasma UHF. Urząd Komunikacji Elektronicznej przeznaczył na nowy, ogólnopolski multipleks zakres częstotliwości 470-694 MHz, co odpowiada standardowemu pasmu wykorzystywanemu przez większość innych multipleksów w Polsce.

Co ważne z perspektywy oglądającego, jeśli tylko telewizor lub dekoder obsługuje DVB-T2/HEVC, to prawdopodobnie zakup nowego urządzenia nie będzie potrzebny. Po rozpoczęciu emisji najpewniej wystarczy, jeśli ponownie przeprowadzimy automatyczne lub ręczne wyszukiwanie kanałów.

Kiedy MUX-5 będzie dostępny? Niestety UKE nie podał jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia nadawania. Po wpłynięciu ofert urząd musi je ocenić pod kątem formalnym oraz merytorycznym, by wybrać konkretnego operatora i wydać decyzję dotyczącą rezerwacji częstotliwości. Co jednak równie istotne, odbiór będzie zależał od zasięgu MUX-5 w danej miejscowości oraz posiadanej instalacji antenowej.



