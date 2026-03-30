Biały Dom z oficjalną aplikacją. "Wyślij SMS do prezydenta Trumpa"

Administracja Donalda Trumpa doszła do wniosku, że dotychczasowe sposoby komunikacji z Amerykanami to za mało. Zdecydowano więc, że Biały Dom powinien mieć własną aplikację i po prostu ją stworzono. Oprogramowanie jest już dostępne do pobrania na smartfony, a co oferuje?

Aplikacja Białego Domu nowym sposobem na komunikację z Amerykanami

Nie ukrywajmy, ale Donald Trump oraz jego polityka spotykają się obecnie z coraz większą krytyką. Aplikacja Białego Domu ma więc w jakimś stopniu to zmienić oraz przede wszystkim wpłynąć na poprawę komunikacji z Amerykanami.

Aplikacja została podzielona na kilka głównych sekcji. Administracja Trumpa zapewnia, że platforma daje łatwy dostęp do "niefiltrowanych aktualizacji w czasie rzeczywistym prosto ze źródła". Umieszczono tu komunikaty prasowe, relacje na żywo czy galerię zdjęć. Nie brakuje też możliwości włączenia powiadomień, które zapewnią dostęp do bieżących informacji.

Trudno jednak nie dostrzec tu pewnych materiałów propagandowych. Sekcja "Wiadomości" zawiera karuzelę z około 35 artykułami, których treść sprzyja obecnej administracji. Natomiast zakładka "Przystępność cenowa" wymienia spadki cen dla wybranych produktów, jak mleko, chleb czy jajka, ale oczywiście nie wspomina o podwyżkach cen paliw.

Aplikacja z opcją "Wyślij SMS do prezydenta Trumpa"

Na karcie Społeczność znajduje się specjalna opcja o nazwie "Wyślij SMS do prezydenta Trumpa". Oczywiście nie pozwala to na wysłanie wiadomości tekstowej bezpośrednio na telefon obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czego skutki z pewnością byłyby opłakane.

Co ważne, treść wiadomości jest automatycznie wypełniana frazą "Najwspanialszy prezydent w historii!". Celem akcji jest nakłonienie użytkownika do zapisania się w kampanii.

Ponadto na karcie umożliwiającej kontakt jest skrót do zgłaszania osób do ICE, czyli agencji rządowej odpowiedzialnej za egzekwowanie przepisów imigracyjnych oraz celnych.

Czy oficjalna aplikacja Białego Domu rzeczywiście jest tym, czego chcą Amerykanie? Oceńcie to sami. W każdym razie oprogramowanie jest już dostępne na urządzenia z Androidem, jak i iOS.

Wyjątkowe tramwaje w Budapeszcie. "Można je naprawić młotkiem i pilnikiem" © 2026 Associated Press