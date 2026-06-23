Bilety na Adriatic Express rozchwytywane. Pociąg do Chorwacji bije rekordy

Pierwszy tegoroczny Adriatic Express odjedzie do Chorwacji już w najbliższy piątek. Bilety na pociąg PKP Intercity są wręcz rozchwytywane. Do tego stopnia, że sprzedaż już pobiła wynik ustanowiony rok temu, choć jeszcze żaden skład nie odjechał z Warszawy.

Bilety na pociąg PKP Intercity Adriatic Express do Chorwacji z rekordem sprzedaży

PKP Intercity z pewnością może mieć powody do zadowolenia. Prezes spółki Janusz Malinowski pochwalił się rekordem sprzedaży biletów na tegoroczne połączenie do Chorwacji.

W ubiegłym roku z połączenia do Rijeki skorzystało 9,3 tys. osób. Teraz, do połowy czerwca, sprzedaliśmy już około 10 tys. biletów na tej trasie

Prezes PKP Intercity dodał, że sprzedaż biletów w całym sezonie na ten rok szacowana jest na 17-20 tys. "Największym zainteresowaniem cieszy się Rijeka, mniejsza zaś jest sprzedaż do Kopru" - dodaje Janusz Malinowski.

Ceny biletów na Adriatic Express zaczynają się od 44,99 euro, czyli mniej niż 200 złotych. Miejsce w kuszetce jest droższe, bo kosztuje niespełna 70 euro (około 300 złotych).

Pociąg Adriatic Express do Chorwacji w sezonie 2026 sześć razy dziennie

PKP Intercity przygotowało się na tegoroczny sezon i w połączeniu Adriatic Express wprowadzono ważne zmiany. Przede wszystkim zwiększono liczbę kursów - z 4 do 6 w tygodniu, co pozwoli sprostać większemu zapotrzebowaniu ze strony pasażerów.

Pasażerowie znajdą w pociągu trzy wagony klasy drugiej oraz kuszetkę (do Rijeki). Natomiast na odcinku do Wiednia do dyspozycji podróżnych pozostaje wagon WARS-u.

Pierwszy tegoroczny Adriatic Express odjedzie w piątek 26 czerwca ze stacji Warszawa Wschodnia o godzinie 13:41. Do Rijeki w Chorwacji dojedzie o godzinie 10:04 kolejnego dnia. Cała podróż potrwa ponad 20 godzin. Połączenie powrotne ma być krótsze (około 19 godzin).

Warto dodać, że tegoroczny pociąg do Chorwacji będzie kursować tylko w sezonie letnim do końca sierpnia. Podobnie było rok temu. Są jednak plany, aby było to połączenie całoroczne. Jest to jednak odległa perspektywa. Optymistyczny scenariusz zakłada uruchomienie kursów przez cały rok najwcześniej w 2028 r.





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