W skrócie Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że aplikacja mObywatel oferuje funkcje pomagające chronić dane przed oszustami aktywnymi podczas Black Friday i Cyber Monday.

Usługa zastrzegania numeru PESEL w aplikacji mObywatel skutecznie blokuje możliwość wykorzystania tożsamości do celów takich jak zaciąganie kredytów czy rejestracja kart SIM.

Moduł Bezpiecznie w sieci w aplikacji mObywatel dostarcza użytkownikom praktyczne wskazówki dotyczące ochrony oraz powiadomienia o aktualnych zagrożeniach w internecie.

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Black Friday czy Cyber Monday kojarzą nam się przede wszystkim z zakupami i licznymi promocjami. Problem jednak w tym, że w tym czasie rośnie także aktywność oszustów, którzy czyhają na dane i pieniądze własnych ofiar. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że z pomocą przychodzi aplikacja mObywatel oraz wbudowane w nią usług.

mObywatel pozwoli chronić dane w czasie Black Friday i Cyber Monday

Resort przypomina, że przed zakusami oszustów oraz cyberprzestępców można się skutecznie chronić. W tym celu wystarczy tylko rządowa aplikacja mObywatel i wbudowane w nią rozwiązania.

Pierwszą usługą jest zastrzeganie numeru PESEL, co skutecznie uniemożliwia wykorzystanie naszego numeru identyfikacyjnego przez cyberprzestępców. Na przykład do wzięcia kredytu czy rejestracji karty SIM. Sam proces wymaga tylko przeprowadzenia kilku prostych kroków.

Zaloguj się do aplikacji mObywatel na swoim telefonie. Wejdź w kartę Usługi, a następnie wybierz pozycję Zastrzeż PESEL. Dotknij przełącznik Zastrzeż PESEL (lub Cofnij zastrzeżenie)

Numer PESEL jest zastrzeżony i nikt postronny go nie wykorzysta. Kolejną usługą zwiększającą bezpieczeństwo w trakcie Black Friday czy Cyber Monday jest Bezpiecznie w sieci.

"Znajdziesz tam praktyczne wskazówki, jak bezpieczniej korzystać z internetu. Możesz także włączyć powiadomienia i otrzymywać informacje o aktualnych zagrożeniach w sieci" - czytamy na stronie komunikatów mObywatela.

mObywatel nie zapewni nam 100 proc. bezpieczeństwa podczas Black Friday

Usługi wbudowane w aplikację mObywatel pozwolą nam zwiększyć bezpieczeństwo w trakcie dokonywania transakcji w internecie w czasie Black Friday, ale z pewnością nie będą wystarczające, abyśmy czuli się w pełni bezpiecznie.

Pamiętajmy, aby unikać podejrzanych promocji, fałszywych sklepów czy ofert lub linków wysyłanych przez nieznajomych. Często są to działania oszustów, których celem jest wykradzenie naszych danych lub okradzenie nas z pieniędzmi. W ciągu najbliższych dni warto zachować wzmożoną czujność. Przestępcy tylko czekają, aż popełnimy jakiś błąd i może to mieć fatalne skutki.