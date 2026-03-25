Black Hawk, który lata bez pilota. Armia otrzymała pierwszy helikopter

Dawid Długosz

Dawid Długosz

Amerykańska armia dostała pierwszy helikopter Black Hawk, który może latać bez pilota. Maszyna H-60Mx zostanie teraz przetestowana przez wojsko. Sikorsky i DEVCOM chcą sprawdzić możliwości śmigłowca w trakcie lotów autonomicznych, jak i w scenariuszach z wykorzystaniem pilotów.

Śmigłowiec Black Hawk H-60Mx bez pilota leci nad zalesionym terenem na tle bezchmurnego nieba
Śmigłowiec Black Hawk H-60Mx lata bez pilota. Armia USA rozpoczyna testy.

Loty autonomiczne to przyszłość wojsk i doskonale wiedzą o tym Amerykanie. Armia USA otrzymała do testów pierwszy śmigłowiec Black Hawk, który jest w stanie latać bez pilota. Takie rozwiązanie ma mnóstwo potencjalnych zastosowań.

Armia USA dostała na testy helikopter Black Hawk H-60Mx

Pierwszy Black Hawk H-60Mx został przekazany wojsku Stanów Zjednoczonych kilka dni temu, co potwierdził amerykański Departament Wojny. Helikopter wkrótce wejdzie w fazę intensywnych testów prowadzonych przez Dowództwo Rozwoju Zdolności Bojowych Armii.

Wojsko USA dysponuje teraz nowym narzędziem, które wspiera wizję przedstawioną w ramach Inicjatywy Transformacji Armii, mającą na celu dopracowanie i udoskonalenie autonomii wspomaganej przez pilotów
powiedział Rich Benton, wiceprezes i dyrektor generalny Sikorsky.

"Ta możliwość zwiększy skuteczność misji i przeżywalność żołnierzy już dziś oraz położy podwaliny pod przyszłe systemy sieciocentryczne" - dodaje Rich Benton.

Testy śmigłowca Black Hawk H-60Mx zakładają różne scenariusze, które mają odpowiadać sytuacjom na polu walki. W trakcie programu pilotażowego armia Stanów Zjednoczonych wykona próby lotu autonomicznego oraz przeprowadzi skoordynowane misje z załogą, jak i bez niej.

Podczas testów prowadzonych przez dowództwo DEVCOM (Combat Capabilities Development Command) z Aberdeen Proving Ground w Maryland zostaną także przeprowadzone próby odporności maszyny na zakłócenia elektroniczne. Program pilotażowy ma potrwać kilka miesięcy i będzie prowadzony w 2026 r.

Śmigłowiec Black Hawk H-60Mx może latać bez pilota

Tą specjalną wersją śmigłowca Black Hawk jest maszyna o nazwie H-60Mx, którą została opracowana przez Sikorsky Aircraft należące do Lockheed Martin. Helikopter jest w stanie latać bez pilota i ma wiele potencjalnych zastosowań. Tutaj przede wszystkim wymienia się operacje o dużym zagrożeniu życia.

H-60Mx jest efektem prac trwających ponad dekadę i początki sięgają programu ALIAS (Aircrew Labor In-Cockpit Automation System) agencji DARPA, który zakładał uproszczenie operacji lotniczych z wykorzystaniem automatyzacji. Firma Sikorsky opracowała system MATRIX, który pełni rolę cyfrowego pilota. Jest on w stanie zarządzać całym procesem lotu - od startu do lądowania.

H-60Mx bazuje na śmigłowcu UH-60M Black Hawk, który jest powszechnie wykorzystywany przez amerykańską armią. Helikopter jest w stanie zabrać ładunek ważący do około 3,8 t lub 11 w pełni wyposażonych żołnierzy.

Dużą rolę odgrywa to także system elektronicznego sterowania lotem (fly-by-wire). Platforma MATRIX pozwoli zwiększyć efektywność misji poprzez wykrywanie stref lądowania czy omijanie przeszkód. Warto dodać, że jesienią 2025 r. DARPA zorganizowała specjalną demonstrację śmigłowca. Udział w niej wziął szef Pentagonu Pete Hegseth, który zdalnie pilotował maszynę.

Filip Mielczarek
Filip Mielczarek
Czy ultradźwięki mogą uratować jeże przed śmiercią na drogach?© 2026 Associated Press

Najnowsze