Blik wprowadził blokadę. Od 1 września koniec z takimi przelewami

W skrócie Od 1 września Blik automatycznie blokuje przelewy do serwisów hazardowych, które znajdują się w rejestrze domen niezgodnych z polskim prawem.

Mechanizm weryfikuje domeny w czasie rzeczywistym dzięki połączeniu systemu Blik z bazą Ministerstwa Finansów za pomocą specjalnego interfejsu API.

Wprowadzenie nowych zasad ma zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników oraz ograniczyć szarą strefę w internetowym hazardzie, która w 2024 r. wynosiła 29,1 procent.

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Koniec płatności Blikiem w nielegalnych kasynach. System automatycznie zablokuje przelewy

Od wtorku 1 września Blik wprowadzi mechanizm blokujący transakcje związane z domenami wpisanymi do rejestru serwisów hazardowych działających niezgodnie z polskim prawem. Rozwiązanie ma być stosowane zarówno wobec krajowych, jak i zagranicznych transakcji.

Wprowadzenie takiego mechanizmu od 1 września zapowiedział pod koniec lipca operator systemu Blik - Polski Standard Płatności (PSP).

Jak przekazała PAP Monika Król, wiceprezeska PSP, rynek hazardowy w internecie ma obecnie charakter transgraniczny, co oznacza, że istnieją serwisy, które mogą działać zgodnie z prawem w kraju swojej rejestracji, a jednocześnie nie mogą oferować takich usług w Polsce.

- Dlatego po stronie systemu Blik zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkowy mechanizm blokujący transakcje realizowane przez nielegalne z perspektywy polskiego prawa podmioty, choć przepisy nakładają obowiązki w tym zakresie przede wszystkim na dostawców usług płatniczych - podkreśliła przedstawicielka Blika.

Wyjaśniła, że kryteria blokady oparto o Rejestr Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą, prowadzony przez Ministra Finansów.

System automatycznie sprawdza domenę powiązaną z transakcją i jeśli znajduje się ona w Rejestrze, płatność nie trafia do autoryzacji

- Zależało nam na rozwiązaniu, które zwiększy bezpieczeństwo użytkowników i przejrzystość działania Blika, a jednocześnie jasno osadzi zasady obsługi takich transakcji w polskim porządku prawnym.

Blik wypowiada wojnę szarej strefie

Zgodnie z lipcowym komunikatem PSP, zgodę na wprowadzenie nowego mechanizmu wyraził prezes Narodowego Banku Polskiego. Taki system ma być stosowany wobec krajowych i zagranicznych transakcji, a Blik będzie weryfikował, czy domena znajduje się w rejestrze resortu finansów. Weryfikacja będzie możliwa dzięki połączeniu systemu Blik z rejestrem Ministerstwa Finansów za pośrednictwem API.

Resort finansów w maju informował, że udział tzw. szarej strefy w grach hazardowych w internecie spada. W 2017 r. był szacowany na 58,6 proc., a w 2024 r. - na 29,1 proc. Ponadto MF podało, że w rejestrze domen umożliwiających dostęp do nielegalnego hazardu w sieci jest ponad 55 tys. wpisów i co miesiąc trafia tam 700 nowych domen.



