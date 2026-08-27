BLIK zmienia zasady od 1 września. Takich przelewów już nie zrobisz

W skrócie Od 1 września 2026 roku BLIK wprowadzi automatyczną blokadę płatności dla nielegalnych serwisów hazardowych, weryfikując je przez API z rządowym rejestrem domen zakazanych.

Zmiany dotyczą wyłącznie nieautoryzowanych podmiotów hazardowych, natomiast codzienne zakupy, wypłaty z bankomatów i przelewy na telefon pozostają w pełni bezpieczne.

Nowe zabezpieczenia mają na celu uszczelnienie systemu płatności, z którego korzysta już 21,6 mln użytkowników, realizujących miliardy transakcji w skali półrocza.

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BLIK walczy z nielegalnym hazardem. Zablokuje przelewy

Nowy mechanizm BLIK odetnie finansowanie nielegalnym operatorom hazardowym. Polski Standard Płatności, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz Ministerstwem Finansów, wdraża od 1 września 2026 r. automatyczną blokadę transakcji realizowanych na rzecz podmiotów z czarnej listy.

Rozwiązanie opiera się na bezpośrednim połączeniu systemu BLIK z oficjalnym rejestrem domen zakazanych prowadzonym przez Ministra Finansów. Sprawdzanie adresów internetowych będzie odbywać się w czasie rzeczywistym dzięki interfejsowi programistycznemu API. W momencie próby wykonania przelewu lub płatności online system zweryfikuje, czy strona docelowa znajduje się w spisie nielegalnych podmiotów. Jeśli domena figuruje na czarnej liście, transakcja zostanie natychmiast odrzucona, jeszcze przed etapem finalnej autoryzacji przez użytkownika.

Procedura weryfikacyjna obejmie przelewy obsługiwane nie tylko przez polskich, ale także przez zagranicznych agentów rozliczeniowych. Zgoda prezesa NBP na zmianę sposobu przetwarzania części transakcji ma uniemożliwić nielegalnym operatorom omijanie krajowych regulacji za pomocą pośredników płatniczych zarejestrowanych poza granicami Polski. Rejestr stron oferujących gry hazardowe niezgodnie z ustawą działa od 2017 r. i jest na bieżąco aktualizowany przez resort finansów.

Codzienne transakcje użytkowników BLIK-a bez zmian

Wprowadzane obostrzenia nie oznaczają całkowitego zakazu finansowania gier hazardowych za pomocą aplikacji mobilnej. Zmiany dotyczą wyłącznie podmiotów nieposiadających odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności w Polsce.

Zgodnie z przepisami zakłady bukmacherskie mogą oferować tylko spółki zarejestrowane w kraju i odprowadzające tu podatki, zaś w obszarze kasyn internetowych monopol posiada Totalizator Sportowy. Płatności realizowane na rzecz legalnych podmiotów będą przebiegać bez zakłóceń.

Dla przeważającej większości użytkowników wprowadzenie nowego mechanizmu przejdzie niezauważalnie. Zmiana zasad przetwarzania danych dotyczy wyłącznie wąskiej kategorii przelewów kierowanych do nieautoryzowanych serwisów działających w szarej strefie. Standardowe operacje, takie jak zakupy w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłata gotówki z bankomatu czy przelewy na numer telefonu, będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach.

Ilu użytkowników ma BLIK w Polsce?

Skuteczność nadchodzącej blokady ma duże znaczenie ze względu na pozycję platformy na rynku płatności. W pierwszym półroczu 2026 r. użytkownicy BLIK wykonali 1,6 mld transakcji o łącznej wartości 244,8 mld zł, a liczba aktywnych użytkowników pod koniec czerwca osiągnęła 21,6 mln.

Dominującą kategorią pozostają zakupy w sieci - od stycznia do czerwca w internecie zapłacono BLIKIEM 766,7 mln razy na łączną kwotę 124,5 mld zł. Systematyczny wzrost szarej strefy w obszarze gier online wymusił zatem uszczelnienie kanałów płatności cyfrowych.



